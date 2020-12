Aptera est la voiture électrique que « vous n’avez pas à recharger » grâce à ses panneaux solaires et à son efficacité maximale: elle peut désormais être réservée

Il y a près de dix ans, la startup Aptera a mis fin à ses activités faute de pouvoir financer le projet qu’elle avait en tête: un véhicule électrique entièrement chargé par l’énergie solaire. Ou c’est ce que nous pensions, car Aptera est revenu avec style, avec une curieuse voiture électrique qui non seulement nous montre en images, mais qui peut maintenant être réservée.





La curieuse voiture électrique à trois roues d’Aptera aucune charge nécessaire, au moins cela assure la marque. Ils disent que pour l’utilisation normale de la plupart des utilisateurs, l’énergie que la voiture emmagasine à la lumière du soleil est suffisante. De plus, il prédit que son modèle à plus longue autonomie avec une batterie de 100 kWh peut atteindre jusqu’à 1 600 kilomètres d’autonomie.

Le véhicule a en effet un design curieux. Afin de le rendre le plus efficace possible, il n’a que trois roues et permet le transport de deux adultes e à l’intérieur. Il est si efficace qu’ils prétendent que c’est la voiture grand public la plus efficace au monde (mais pas la «plus efficace au monde»).

Les spécifications du véhicule indiquent qu’il a un coefficient de traînée de 0,13. C’est la résistance aérodynamique que possède la voiture, c’est un chiffre qui n’a guère de sens en soi mais pour se faire une idée: la Tesla Model 3 a un coefficient de traînée de 0,23.

Parmi ses spécifications se distingue également son accélération de 0 à 100 km / h en 3,5 secondes. De plus, son la vitesse maximale est d’environ 170 km / h. Le véhicule peut être acheté dans quatre configurations de batterie différentes avec 100 kWh, 60 kWh, 40 kWh ou 25 kWh. Dans chacun d’eux, il dispose d’un réseau de panneaux solaires d’environ trois mètres carrés. Les couleurs, les couleurs et les garnitures intérieures peuvent également être modifiées.

La marque estime la puissance livrer les premières unités en 2021, bien qu’ils n’aient pas précisé de date précise. Son prix variera de 25 900 € à plus de 46 000 € pour le modèle longue portée. Dans tous les cas, ils permettent déjà votre réservation avec un acompte de 100 dollars.

Profiter de l’énergie solaire

Le haut et l’arrière du véhicule Aptera ont une gamme de panneaux solaires habilement camouflé avec la couleur noire de la voiture. Cette surface permet de recharger la batterie pendant que la voiture est garée. Selon les estimations de la marque, sa technologie Never Charge permet à la voiture de tirer suffisamment d’énergie de la lumière du soleil pour «parcourir plus de 11 000 miles par an dans la plupart des régions».

Ce qu’Aptera veut dire ici, c’est que votre voiture peut parcourir en moyenne près de 18000 kilomètres par an profiter de l’énergie solaire. Pour cela, ils sont basés sur la quantité de lumière quotidienne qu’il y a tout au long d’une année dans le monde et en fonction de la région où nous sommes. Cela nous donne environ 50 kilomètres par jour, ce qui peut être largement suffisant pour les personnes qui font de courts trajets quotidiens pour se rendre au travail.

Autres projets qui cherchent à exploiter l’énergie solaire pour les véhicules en mouvement sont par exemple le Lightyear One. Il est l’un des plus prometteurs à cet égard. Cependant, ce que font d’autres constructeurs comme Scania dans leurs camions est également remarquable, en profitant d’une surface beaucoup plus grande.

Via | Aptera