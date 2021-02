« Toujours avec ça. »

April Pearson a admis qu’elle se sentait « mal à l’aise » pendant les scènes de nu alors qu’elle jouait Michelle Richardson dans Skins.

L’actrice a joué Michelle dans le drame pour adolescents E4 de 2007 à 2008 alors qu’elle n’avait que 18 ans environ, bien avant que les coordinateurs d’intimité ne deviennent la norme sur les plateaux de production télévisuelle.

Michelle était la petite amie de Tony Stonem (Nicholas Hoult) et décrite comme étant sexuellement confiante. Cependant, dans les coulisses, April a admis qu’elle n’était pas aussi confiante qu’elle en avait l’air.

April Pearson de Skins dit qu’elle s’est sentie « mal à l’aise » pendant les scènes de nu de Michelle. Image: E4, @apriljpearson via TikTok

S’exprimant sur TikTok, on a demandé à April si les acteurs devaient jamais se déshabiller Skins et si cela la mettait mal à l’aise. Elle a répondu: « Oui et oui. C’était très bizarre … et pas toujours agréable. Toujours en train de gérer ça. »

Malheureusement, autre Skins les membres de la distribution ont fait écho à un sentiment similaire à propos des scènes de sexe de la série. Freya Mavor, qui a joué Mini McGuinness, a admis qu’elle avait pleuré après sa première scène de sexe dans la série. Elle a déclaré au Sun: « J’étais honnêtement pétrifiée, tellement effrayée. J’ai dû partir et pleurer un peu pour moi-même, ce qui semble si triste. J’étais tellement nerveuse parce que je ne savais pas qu’il y aurait autant de monde pendant des scènes comme ça. »



Michelle de Skins. Image: E4

Pendant ce temps, dans une interview avec GQ Hype en juin 2020, Nicholas Hoult (qui n’avait que 17 ans quand il a commencé à tourner Skins) a déclaré: « À l’époque, vous êtes un enfant qui fait un travail, et je l’ai fait pendant longtemps à ce moment-là, mais c’est aussi une position étrange à occuper.

«Ce n’était pas que ce soient de mauvaises expériences ou quoi que ce soit … Cela vient beaucoup plus de: ‘Faites simplement cela le plus rapidement possible pour que je puisse être à nouveau à l’aise et continuer avec le rôle que j’aime.’ Beaucoup de jeu est assez terrifiant. »

