Après une période chargée, Apex Legends se calme pendant la majeure partie du mois de juin

dBb Remond Hochet de Dentition Bleu

Description : Le Hochet de Dentition dBb Remond est une solution rapide et pratique pour calmer les gencives de bébé pendant les poussées dentaires. Formé d'une partie souple idéal pour la dentition de bébé, il massera doucement ses gencives pour calmer la douleur. Il est rempli d'eau distillé, et après l'avoir mis au réfrigérateur, il sera d'autant plus agréable pour soulager l'arrivée des premières dents. Adapté aux petites mains grâce à sa forme ergonomique, 'il est rempli de petites billes colorées afin de distraire bébé. Ce hochet léger et ludique, sera adopté par bébé très rapidement. Fabriqué en France. Disponible en 3 couleurs : modèle bleu. Indication : Hochet de dentition réfrigéré dès 4 mois. Conseils d'utilisation : Placer quelques heures au réfrigérateur. Puis laisser bébé mâchouiller. Attention, ne jamais placer au congélateur, le froid glacial risque de brûler la peau. Penser à le laver entre chaque utilisation. Composition : Partie souple à reliefs en EVA (sans BPA) remplie d'eau distillée. Poignée en ABS. Billes multicolores en polypropylène. Conditionnement : Modèle Bleu. Hochet de 36g.