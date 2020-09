Après une fausse couche: Kellan Lutz et sa femme Brittany attendent des enfants

05.09.2020 11h58

L’acteur Kellan Lutz et sa femme Brittany annoncent la bonne nouvelle dans une vidéo Instagram: les deux attendent un enfant. En février de cette année, elle a fait une fausse couche.

Kellan Lutz (35 ans, “Twilight”) et sa femme Brittany ont annoncé des nouvelles de bébé sur Instagram. Le couple attend de nouveaux enfants environ sept mois après la perte de leur bébé à naître. “Nous avons un invité très spécial avec nous”, a annoncé Brittany Lutz à la fin de la vidéo conjointe avec son mari. Puis elle se tient sur le côté devant la caméra et caresse son ventre clairement cambré. «Nous sommes enceintes», dit fièrement Kellan Lutz devant la caméra et embrasse le ventre rond de sa femme.

Ils sont très excités et la grossesse est une réponse à leurs prières, poursuit Lutz. Sa femme ajoute que la grossesse a été une surprise, tout comme ils ont étonnamment dû dire au revoir à leur fille plus tôt cette année. «Nous avons traversé beaucoup de choses et il y a encore des moments difficiles. Mais maintenant, nous sommes ici avec une nouvelle petite promesse. »En février, le couple a annoncé sur Instagram que Brittany Lutz avait perdu son bébé de sixième mois, une fille.

Message émotionnel après la fausse couche

«Ce fut un grand honneur et un plaisir pour moi d’être ta mère ces six derniers mois», écrivait à l’époque Brittany Lutz sur son compte Instagram sur une photo en noir et blanc dans laquelle elle présente avec amour son baby bump. Elle ne sait pas pourquoi cela s’est produit, mais elle a fait sa paix avec cela, sachant que la petite n’avait ni éprouvé ni éprouvera de douleur et de chagrin.

Source: instagram.com

(jom / spot)