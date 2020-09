Après un voyage en Sardaigne: Silvio Berlusconi testé positif au Covid-19

02.09.2020 à 22h22

Silvio Berlusconi a été testé positif pour le coronavirus. L’ancien chef du gouvernement italien était auparavant sur l’île de vacances de la Sardaigne.

Silvio Berlusconi (83 ans) a été testé positif pour le coronavirus. Le journal italien “La Repubblica” rapporte. Le médecin de Berlusconi, Alberto Zangrillo, a déclaré dans un communiqué que le politicien et l’ex-chef du gouvernement italien ne présentaient aucun symptôme et étaient en quarantaine. Dans un message de son parti Forza Italia, il a également déclaré que Berlusconi, en tant que président du parti, continuerait à travailler depuis son domicile à Arcore, où il passera le temps dans l’isolement.

Avec des interviews quotidiennes pour les journaux, la télévision et les réseaux sociaux, il souhaite soutenir son parti dans les prochaines élections régionales et locales à la mi-septembre. L’ancien Premier ministre et entrepreneur italien avait récemment séjourné en Sardaigne, où il était également en contact avec l’ancien patron de la Formule 1 et éminent propriétaire de discothèque Flavio Briatore (70 ans), qui a publié une vidéo de la réunion sur Instagram. Briatore avait déjà été testé positif pour le virus à la fin du mois d’août.

Source: instagram.com

(jom / spot)