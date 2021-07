Après un mois, la NASA corrige Hubble et reprend les observations scientifiques

21 juillet 2021 10:48:03 IST

Après presque un mois d’inactivité, la NASA a finalement réussi à redémarrer les instruments scientifiques du télescope spatial Hubble le 17 juillet. Le télescope est maintenant de retour à l’état opérationnel et le télescope spatial a également partagé des images de galaxies inhabituelles comme preuve qu’il fonctionne.

Réagissant au développement, Bill Nelson, administrateur de la NASA, s’est dit ravi de voir que l’œil de Hubble est de retour sur l’univers. Insistant sur le fait que l’équipe est responsable du succès de Hubble, Nelson a ajouté que le télescope spatial a terminé sa 32e année d’exploration spatiale, comme mentionné dans un blog de la NASA.

« Hubble est une icône, nous donnant un aperçu incroyable du cosmos au cours des trois dernières décennies », a-t-il ajouté. « Je suis fier de l’équipe Hubble, des membres actuels aux anciens de Hubble qui sont intervenus pour apporter leur soutien et leur expertise. »

Le problème

Il y a près d’un mois, le 13 juin, l’ordinateur de charge utile de Hubble s’est arrêté. Celui-ci est chargé de contrôler et de coordonner les instruments scientifiques à bord. Les instruments scientifiques sur Hubble ont été mis en mode sans échec après que l’ordinateur principal n’ait pas pu recevoir de signal de l’ordinateur de charge utile.

Pendant que les spécialistes analysaient la situation, le télescope Hubble n’a pas pu effectuer de missions. Afin de réparer le télescope, l’équipe d’anciens élèves de Hubble est revenue pour aider l’équipe actuelle.

Parlant de la situation, le responsable de la réponse aux anomalies des systèmes Hubble, Nzinga Tull, a déclaré que l’avantage des programmes en cours depuis plus de trois décennies est qu’il existe une quantité incroyable d’expérience et d’expertise. Tull a ajouté que l’expérience a été humiliante et inspirante.

L’ancienne et la nouvelle équipe ont découvert ensemble que le problème venait de l’unité de contrôle de puissance. Tard dans la nuit du 15 juillet, les efforts de l’équipe ont été couronnés de succès et à partir du 17 juillet, le télescope Hubble a été de nouveau opérationnel.

Pas la première fois

En 2008, l’équipe Hubble doit compter sur un équipement de secours et a effectué une transition similaire pour ramener Hubble à des opérations régulières après la défaillance d’un composant de l’instrument scientifique et de l’unité de commande et de traitement des données. Lors de la dernière mission d’entretien de Hubble en 2009, ils ont remplacé l’ensemble de l’équipement et ont considérablement prolongé sa durée de vie.

« Hubble est entre de bonnes mains. L’équipe Hubble a une fois de plus montré sa résilience et ses prouesses pour faire face aux inévitables anomalies qui résultent de l’exploitation du télescope le plus célèbre du monde dans la dureté de l’espace », mentionné Kenneth Sembach, directeur du Space Telescope Science Institute (STScI) à Baltimore, Maryland, qui mène les opérations scientifiques de Hubble.

Retour au travail

Le 19 juillet, Hubble a partagé de nouvelles images depuis l’espace. Il a partagé deux images de galaxies – l’une avec des bras spiraux et l’autre montre une paire de galaxies en collision. Les autres cibles du télescope étaient des amas d’étoiles globulaires et des aurores sur la planète géante Jupiter. Ces images ont été obtenues à partir d’un programme mené à l’Université de Washington, Seattle par Julianne Dalcanton.

Surveillant le ciel nocturne pendant plus de 31 ans, la NASA pense que Hubble continuera à faire son travail pendant « de nombreuses années encore et continuera à faire des observations révolutionnaires ». Les données de Hubble ont été utilisées pour publier plus de 18 000 articles scientifiques et ont permis de recueillir plus de 1,5 million d’observations de l’univers. L’équipe pense que Hubble continuera à travailler sur de nouvelles découvertes avec ses autres télescopes, notamment le télescope James Webb qui sera bientôt lancé.

.

