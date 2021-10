Après un lancement désastreux, Konami retarde la mise à jour de Crucial eFootball PS5, PS4

La simulation de football gratuite de Konami eFootball est dans un état de mauvaise qualité, mais les fans de la franchise avaient réservé l’espoir que l’éditeur japonais réparerait les dégâts après que les YouTubers aient pu jouer à une meilleure version avant la sortie. La firme avait promis qu’un correctif serait déployé fin octobre sur PlayStation 5 et PS4, mais cette semaine, il a été reporté.

« Nous avons décidé de reporter la sortie de la version 0.9.1 à début novembre », a déclaré un déclaration sur le compte de médias sociaux de la série mentionné. « Nous nous excusons sincèrement pour le retard et la gêne occasionnée. Nous espérons que le temps supplémentaire pris nous permettra d’améliorer l’expérience pour tous les utilisateurs. Nous annoncerons la date et les détails des correctifs dès qu’ils seront confirmés. »

eFootball a été lancé fin septembre et a été immédiatement ridiculisé pour son éventail de bugs, notamment des arbitres incrustés dans le gazon et des expressions faciales horribles. Peut-être pire encore, la version est à peine plus qu’une démo à ce stade, avec seulement une poignée d’équipes réelles disponibles et un seul mode de jeu.