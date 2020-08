Après un effondrement avec 43 morts: Gênes inaugure un nouveau pont “San Giorgio”

En août 2018, le pont «Morandi» s’effondre à Gênes, en Italie. 43 personnes sont tuées. Maintenant, son successeur “San Giorgio” est inauguré. La plupart des blessés restent cependant absents de la cérémonie en signe de protestation.

Près de deux ans après l’effondrement dévastateur du pont à Gênes, en Italie, un nouveau viaduc autoroutier a été inauguré aujourd’hui. Le maire de Gênes Marco Bucci, le président de la région de Ligurie, Giovanni Toti, et le président Sergio Mattarella ont assisté à la cérémonie. Mattarella avait précédemment reçu des proches des 43 personnes décédées dans l’effondrement de 2018. De nombreux proches avaient annoncé qu’ils resteraient à l’écart de la cérémonie en signe de protestation.

Après que l’effondrement de l’ancien pont le 14 août 2018 ait déclenché des discussions sur l’infrastructure délabrée de l’Italie, les ingénieurs ont réussi à construire le nouveau pont à un rythme record. Le dernier tronçon d’environ un kilomètre du viaduc autoroutier avait déjà été posé fin avril. Jusqu’à la fin, cependant, les derniers travaux et essais de sécurité ont été effectués sur le pont. Il y a quelques jours, 56 camions d’un poids de 44 tonnes chacun (un total d’environ 2500 tonnes) ont franchi le pont pour tester la structure.

À l’avenir, des robots de maintenance examineront la structure de haute technologie pour détecter l’érosion et un système de déshumidification spécial empêchera la corrosion.

L’architecte renommé Renzo Piano a adapté la conception du pont San Giorgio à l’histoire maritime de Gênes. Le pont présente donc une sous-structure courbe et brillante qui rappelle la coque d’un navire. Mattarella voulait être le premier à traverser le nouveau pont “San Giorgio” en voiture.

La tragédie n’est pas un «carnaval»

Lors de l’inauguration, les noms des personnes décédées dans l’effondrement doivent également être lus à haute voix. De nombreux proches avaient annoncé qu’ils ne participeraient pas aux célébrations. “Nous ne serons pas là, nous ne voulons pas que la tragédie se transforme en carnaval”, a déclaré Egle Possetti avant la cérémonie. Lorsque le pont s’est effondré, sa sœur est décédée avec son mari et ses deux enfants. “Vous pouvez célébrer ce genre de grande fête si vous démolissez le pont parce qu’il est vieux et que vous en construisez un nouveau et que personne ne meurt”, a-t-il déclaré.

Le pont autoroutier très fréquenté de Morandi, long de près de 1200 mètres, s’est effondré le 14 août 2018 lors d’une tempête sur une longueur de 200 mètres. Les images de l’effondrement ont fait le tour du monde. Les experts ont déclaré que l’effondrement était prévisible en raison des nombreux défauts structurels du pont en béton précontraint construit dans les années 1960. La justice italienne enquête sur un certain nombre de suspects, dont l’opérateur Autostrade per l’Italia (Aspi) et des représentants du ministère des transports.