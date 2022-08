Après un différend financier, Blizzard aurait annulé le jeu mobile World Of Warcraft

En raison de problèmes de financement, un World of Warcraft jeu mobile a soi-disant été secrètement terminé.

Selon Bloomberg, le prochain jeu pour smartphone, qui était en production depuis trois ans, aurait été abandonné en raison d’un désaccord entre Activision Blizzard et NetEase.

Selon une source proche des négociations, « les deux entreprises se sont disputées sur les conditions et ont finalement mis fin à l’initiative, qui était restée secrète ».

L’équipe à l’origine du projet, connue sous le nom de « Neptune », a affirmé qu’il s’agissait d’un spin-off de Warcraft se déroulant dans un délai distinct de World of Warcraft. L’inconnu est de savoir à quel point il se serait connecté directement à Warcraft, II ou III.

La bonne nouvelle est que ce n’est pas Warcraft Arclight Rumble, le prochain jeu « tower offense » pour appareils mobiles qui sera lancé plus tard cette année.

Activision Blizzard a déclaré en février de cette année qu’il développait divers jeux mobiles Warcraft, et cela a été considéré comme l’un des facteurs clés du rachat de l’entreprise par Microsoft pour environ 69 milliards de dollars plus tôt cette année.

Étant donné que l’étendue de la collaboration d’Activision Blizzard avec NetEase suite à cette annulation publique est inconnue, il semble que ces jeux mobiles soient désormais dans les limbes. De plus, un autre jeu pour smartphone d’Activision Blizzard, une variante en réalité augmentée de Pokemon Go, a également été mis de côté.

World of Warcraft est actuellement publié par NetEase en Chine, et la société est également responsable de Diablo Immortal, un jeu mobile apprécié mais controversé qui a suscité des critiques pour son utilisation des microtransactions.

Malgré cela, le jeu devrait être un succès financier pour Activision Blizzard, car il a rapporté 24 millions de dollars au cours de ses deux premières semaines. L’avenir des jeux mobiles Warcraft développés par Activision Blizzard et NetEase est incertain.

Mais Warcraft Arclight Rumble continue d’avancer à toute vitesse en ce moment. Et il semble qu’ils continueront à gagner beaucoup d’argent grâce à la célèbre franchise Warcraft.