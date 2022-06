Après Twitter, Elon Musk s’en prend à YouTube, affirme que la plateforme héberge des publicités frauduleuses en continu

08 juin 2022 10:54:00 IST

Après s’être attaqué à Twitter et à ses spambots, Elon Musk, le PDG de Tesla et l’une des personnes les plus riches du monde, a exprimé son mécontentement envers la plateforme de streaming vidéo YouTube de Google.

Le PDG de Tesla a critiqué le service de YouTube en tweetant sur le site de micro-blogging Twitter. Elon Musk a même qualifié YouTube d’escroc. Musk a tweeté », YouTube semble être des publicités frauduleuses non-stop. »

YouTube semble être des publicités frauduleuses non-stop – Elon Musk (@elonmusk) 7 juin 2022

Dans un autre tweet, Elon Musk a publié un mème se moquant de Youtube pour ne pas avoir réprimé les stratagèmes trompeurs.

Selon une étude d’Omnicore, environ 122 millions d’utilisateurs actifs sur YouTube consomment plus d’un milliard d’heures de vidéo chaque jour. Cela fait de YouTube l’une des plateformes de médias sociaux et des moteurs de recherche les plus utilisés au monde.

C’est également le deuxième moteur de recherche le plus populaire juste après Google, avec plus d’un milliard d’heures de vues chaque jour. YouTube reçoit en fait plus de requêtes de recherche que les autres principales plateformes de moteurs de recherche, à savoir Microsoft Bing, Yahoo, AOL et Ask, combinés.

Dans un autre développement connexe, accusant ouvertement Twitter d’avoir violé l’accord de fusion, Elon Musk a menacé de se retirer et d’annuler l’acquisition de 44 milliards de dollars de la société de médias sociaux pour ne pas avoir fourni les données qu’il a demandées sur les spams et les faux comptes.

Musk avait exigé que Twitter fournisse des informations sur ses méthodologies de test pour étayer ses affirmations selon lesquelles les bots et les faux comptes constituent moins que 5% de la base d’utilisateurs actifs de la plateforme et cesser de contrecarrer leurs processus de diligence raisonnable.

La lettre que Musk et son avocat ont envoyée lundi affirmait que Twitter avait cherché à restreindre l’accès aux informations en interprétant étroitement l’accord de fusion, de sorte que la fourniture des informations ne relèverait pas des exigences contractuelles de Twitter.

Dans un dossier séparé sur les valeurs mobilières, Twitter avait précédemment révélé que Musk avait renoncé à une clause de diligence raisonnable dans l’accord qui aurait pu lui faciliter la tâche de se retirer de l’accord ; sans cela, Musk pourrait faire face à une ascension plus difficile et à la perspective d’un litige.

