Après tout, quand est-il temps d’être père?

Nous sommes à une époque où la parentalité précoce est de plus en plus courante. Malheureusement, ce qui est le plus répandu, ce sont des parents non préparés qui assument une responsabilité qui, à coup sûr, ne peut être assumée par personne. De nombreux attributs internes et externes sont nécessaires pour remplir le rôle d’un bon père.

De plus, beaucoup de femmes finissent par être père et mère à la fois, précisément parce qu’elles n’ont pas choisi de partenaire qui réunit les qualités et les potentiels nécessaires, en plus de l’indispensable bon caractère. Et nombreux sont les hommes qui deviennent parents, alors qu’ils sont encore dans un état psychologique de «fils», c’est-à-dire totalement non préparés.

Mais que signifie être père? Ce n’est pas être un homme et faire un enfant, définitivement. Le père est associé dans ce monde à la figure masculine, en raison du sexe et de la reproduction de l’espèce. Mais la paternité est la force de Yang à l’œuvre dans la construction de la personnalité et de l’éducation d’un nouvel individu. L’essence principale de l’Univers est divisée en Yin et Yang masculin et féminin. Yin, c’est le féminin, représente l’amour. Yang, le masculin, représente la force ou le pouvoir.

Les deux ensemble deviennent la perfection, l’équilibre divin. Et pour exprimer la richesse et l’essence de Yang en élevant un enfant, il n’est pas nécessaire d’être un homme. Pour être un bon père, il n’est pas nécessaire d’être un homme, mais d’avoir un Yang fort en vous. Par conséquent, il est parfaitement possible pour un enfant d’être élevé par deux femmes et d’avoir l’énergie et le besoin paternel satisfaits dans l’une ou les deux. Parce que les caractéristiques essentielles pour le développement psychico-spirituel de l’individu en ce qui concerne l’influence paternelle ne sont pas exclusives à l’homme, elles sont contenues dans l’essence du Yang. Et Yang, comme Yin, existe en chacun de nous, quel que soit le sexe.

Maintenant, en parlant des parents, en général, le bon moment pour avoir un enfant est quand vous êtes devenu votre propre père. C’est lorsque les caractéristiques intrinsèques d’un Yang fort sont enracinées dans leur être et, principalement, extériorisées dans leurs attitudes. Le père est celui qui protège, soutient, aime, soutient émotionnellement l’enfant. Papa n’a pas besoin d’être un héros, il a juste besoin d’être fort. Car l’enfant sera impacté par l’exemple d’un père fort et non d’un héros qui fait tout pour lui. Cela gâte beaucoup plus que cela n’éduque.

Un père déterminé, de parole, d’intégrité morale et qui transmet à son fils le grand enseignement qu’un homme fort est celui qui a l’honneur, qui n’abandonne pas ses idéaux, qui affronte les défis avec courage et détermination. Qui sait être courageux face aux circonstances, sans perdre la douceur et la tendresse de Yang. Soyez père lorsque vous réalisez que vous êtes devenu si fort en vous-même que vous vous sentez prêt à exprimer cette force et ces vertus dans l’éducation d’un nouvel être.

Parce que cela reflétera tout ce que vous, le père, faites. Et Dieu nous enseigne cela à travers l’expression de son Yang parfait, Il est force, justice, vérité, protection, protection, tendresse, soin, compassion, courage, audace, leadership. Ce sont les attributs à imiter dans la partie Yang du Créateur, pour être un bon parent. Mais avant de vouloir exprimer toutes ces qualités à un enfant, faites de vous votre enfant. Renseignez-vous, renforcez-vous, prenez soin de vous. Parce qu’avant d’être parents d’autres êtres, notre mission est d’être notre propre père. Car si nous cultivons en nous les bonnes vertus d’un Yang fort, ce sera inévitablement ce que nous donnerons à nos enfants.

Que l’amour nous guérisse!