Après tout, êtes-vous un maître dans l’art de la séduction?

Êtes-vous amoureux de quelqu’un, mais vous ne savez pas si vous pouvez le séduire? Admettez-le ou non, la séduction est un art que nous connaissons tous! Certains le maîtrisent, d’autres connaissent juste les tactiques de base, mais nous sommes tous des artistes quand il s’agit de cet art si tentant. Maintenant, qui es-tu dans ce tableau? Le maître ou l’apprenti?

Indépendamment de l’infaillibilité de votre miel, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de séduire quelqu’un. Alors que certaines personnes attendent que l’odeur de leur miel attire leur objet de désir, d’autres passent le miel sur le corps et vont se battre, tandis que d’autres plus directes jettent le miel sur l’autre, et s’insinuent sans plus attendre.

En pratique, quiconque s’attend à ce que l’odeur du miel fasse effet est cette personne subtile. Elle lui donne le fameux look 43. Reste sur le sien, en attendant juste le bon moment. Entre regards, sourires et provocations subtiles, ils sont confiants et savent que leur charme unique est leur carte dans leurs manches!

Ceux qui font passer le miel sur le corps et vont au combat sont ceux qui provoquent l’autre dans l’acte. Attendre que l’autre prenne l’initiative pendant qu’elle attend ce n’est certainement pas votre style. Cette personne va danser devant le béguin, parier sur les meilleures positions et se montrer sous les meilleurs angles, ce qu’elle a tant pratiqué dans le miroir avant d’aller à cette soirée. Après avoir montré toute sa puissance, alors seulement sera-t-elle heureuse d’attendre peut-être un peu …

Enfin, ceux qui se jettent leur miel les uns aux autres sont ceux qui agissent et n’attendent pas l’initiative des autres. Entre le classique «tu viens toujours ici?», Tenter de trouver une échappatoire en trouvant un ami commun, ou simplement payer un verre pour le coup de cœur, ce séducteur se présentera pour le jeu!