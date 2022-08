Après toujours Happy ne sera pas le dernier : l’histoire de Tessa et Hardin aura un cinquième volet

BF DISTRIBUTION

Quelques heures avant la première de Après toujours heureux, le quatrième film, l’arrivée d’un cinquième était annoncée. Connaître tous les détails.

© @aftermovieTessa et Hardin

Après toujours heureux Il sortira en salles dans quelques heures seulement. Une fois de plus Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin joueront Tessa et Hardin pour continuer cette histoire. Créée par Anna Todd, cette saga compte déjà trois films précédents qui ont été un succès complet au box-office et sont désormais disponibles sur Amazon Prime Video et HBO Max. Sur ces plateformes numériques, cette histoire d’amour a encore une fois captivé les fans.

A tel point que la production n’a pas hésité à miser à nouveau sur ce long métrage d’amour dramatique. Aussi, la vérité est que Tessa et Hardin ont encore beaucoup à découvrir.il fallait donc s’attendre à ce que Après toujours heureux Être confirmé. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il vient d’être annoncé que l’histoire ne s’arrêtera pas là. Oui, à quelques heures de sa quatrième partie, le producteur a assuré que cette saga aura une cinquième bande.

Rappelez-vous qu’à la fin de Après : Les âmes perdues, Hardin découvre qui est son vrai père, ouvrant ainsi les portes à une nouvelle histoire qui donnera beaucoup à dire. D’un autre côté, la vérité est qu’il y avait aussi de nombreuses intrigues secondaires ouvertes qui laissaient les téléspectateurs en vouloir plus. Pour cette raison, l’arrivée de son quatrième film était imminente, bien que maintenant les fans aient été surpris par l’arrivée du cinquième.

était l’acteur Héros Fiennes Tiffin qui a confirmé, à travers une vidéo déjà devenue virale, la bonne nouvelle. « Hé les gars, je suis Hero et je suis tellement excité d’annoncer enfin de splendides nouvelles avec vous.», commence l’acteur. Puis il ajoute : « Nous venons de terminer le tournage du cinquième film After. je ne peux pas encore te dire grand chose”.

Cependant, avec un sourire excitant, il a déclaré: «La seule chose que je peux vous dire, c’est que le film s’appellera : Après tout”. Puis il a fermé :Et j’ai hâte que vous le voyiez tous”. Avec ces mots, l’interprète a précisé que ce qui s’en vient sera bien plus puissant et excitant pour ses fans. Bien sûr, comme l’a dit Tiffin, on ne sait pas encore grand-chose à ce sujet, mais la première de la quatrième partie peut donner une idée de la façon dont la cinquième sera axée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂