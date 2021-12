Après Tokyo : 2 théories sur qui pourrait être le nouveau narrateur de La Casa de Papel dans son dernier volet sur Netflix

Ce vendredi 3 décembre est devenu l’un des jours les plus importants pour les fans de Le vol d’argent. En effet, après quatre saisons incroyablement réussies, la fin définitive de cette histoire arrive. Le 3 septembre, Netflix a avancé la dernière saison avec la première des cinq premiers épisodes de l’édition, mais maintenant les cinq derniers seront publiés.

A cette occasion, le gang du Professeur doit faire face au fait qu’ils sont acculés par la Garde civile et l’armée, tout en surmontant le duel sur la perte de leur grand ami, Tokyo. Ce personnage, joué par l’incomparable Úrsula Corberó a été l’un des plus importants de toute la série puisqu’elle a été la première recrutée par l’architecte de tout et, en plus, le narrateur de l’histoire de Le vol d’argent.

A tel point que désormais, avec le sacrifice qu’il a consenti pour sauver ses compagnons, beaucoup de choses ont changé dans l’intrigue. C’est que, maintenant après sa mort, la place en tant que narrateur de tout ce que les membres du groupe vivent et ressentent a été vacante. On a beaucoup spéculé qu’elle continuerait, au-delà de sa mort, mais la vérité est que depuis Spoiler, nous avons deux théories qui pourraient changer ces pensées.

2 théories sur le nouveau narrateur de La Casa de Papel :

1. Le professeur :

Il est l’architecte de tout et qui considère tous les voleurs comme ses enfants. Joué par Álvaro Morte, c’est lui qui les a tous recrutés et qui leur a appris à être les professionnels qu’ils sont dans la cinquième partie. Mais, avec Tokio, il a une affection particulière car il a été son premier membre. Pour cette raison, elle serait désormais celle qui prendrait le relais pour parler d’elle et continuerait à raconter comment elle aiderait sa famille à aller de l’avant au pire moment de son braquage.

2. Rivière :

Joué par Miguel Herrán, c’est l’un des personnages qui a suscité le plus de controverses tout au long de la série. Comique, tendre et un peu timide, c’est lui qui aimait Tokio depuis le début et qui a tout fait pour la sauver, mais n’a pas pu. Pour cette raison, les deux premiers épisodes pourraient être basés, en partie, sur son chagrin et sa douleur, avec lui parlant de sentiments. Bien sûr, plus tard, il passerait le poste au professeur.

