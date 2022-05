Après The Crown, Peter Morgan a un nouveau projet loin d’Elizabeth II

célébrités

Peter Morgan a révolutionné Buckingham Palace avec la création de La Couronne, mais après la sixième saison, il s’éloigne complètement de la monarchie britannique avec un nouveau projet. Apprenez à le connaître : renverser une autre monarchie ?

© GettyPierre Morgan

La création de La Couronne a été l’un des plus grands succès de Peter Morgan. La série, qui a été publiée pour la première fois par Netflix en 2016, c’est un phénomène mondial. C’est parce que, dès sa première, il racontait ouvertement l’histoire derrière l’image immaculée du Reine isabelle II et sa famille. Bien qu’il contienne une licence créative, il est principalement ancré dans la réalité et a fait tomber les Windsors.

La Couronne concentré sur la capture de détails qui, selon les avoués Reine isabelle II plus d’une fois, ils restent des plaies ouvertes pour tous les membres de sa famille. Parmi eux, bien sûr, le passage de Diane de Galles par la monarchie, y compris son divorce d’avec Prince-Carlos et sa mort subséquente. Bien sûr, ces faits seront montrés dans Netflix en novembre, lorsque la plateforme lance la cinquième saison de la série.

Pour ces nouveaux épisodes Peter Morgan a confirmé que La Couronne commencera dans les années 1990 et se terminera au début du nouveau millénaire. C’est-à-dire que cela implique que Lady Di sera, une fois de plus, la protagoniste de l’histoire puisque, dans ces années-là, son nom était une révolution pour la royauté. Non seulement parce qu’il s’est séparé du prince Charles, mais parce qu’il a réussi à obtenir un divorce légal, a donné une interview accablante contre Elizabeth II et sa famille, puis est décédé dans des circonstances qui éveillent encore les soupçons aujourd’hui.

Cependant, il convient de noter que la cinquième saison de La Couronne Ce ne sera pas le dernier, mais il y en aura un sixième qui est déjà en plein processus de production puisque le tournage du cinquième est terminé. En tout cas, la vérité est que les épisodes en cours d’enregistrement seront les derniers de cette série qui a provoqué tant de fureur.

Malgré cela, Peter Morgan ne s’éloigne pas de la politique, mais le réalisateur continuera de se concentrer sur la narration d’histoires sur les personnalités les plus puissantes du monde. En fait, il a déjà un prochain projet en préparation et, sans aucun doute, cela donnera beaucoup à dire. Car, désormais, il ira à l’encontre de l’oligarchie russe en se concentrant sur l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Avec cela, il parvient à s’éloigner pour la première fois de la monarchie britannique pour aller vers une autre force politique.

Bien sûr, maintenant, l’histoire que Morgan racontera sera donnée dans une pièce qui aura sa première première au Almeida Theatre de Londres en juillet avec Tom Hollander Oui sera vif devant la scène. Selon les rapports, la pièce se déroule entre la Russie et le Royaume-Uni et est basée sur des événements réels. De toute façon, cela n’a pas lieu actuellement, mais « il s’agit de l’état d’esprit et des circonstances qui ont amené Vladimir Poutine au pouvoir», rapportait le réalisateur Rupert Goold à propos de cette fiction intitulée patriotes et qui a été promu après l’attaque contre l’Ukraine.

