Après Stranger Things, Noah Schnapp a trouvé un autre job pour l’été

La quatrième saison de choses étranges a réaffirmé le grand talent de ses acteurs, comme Noah Shcnapp, qui a désormais un autre métier. Le rencontrer.

© GettyNoé Schnapp

choses étranges C’est la série la plus réussie sur Netflix et cela n’est pas contesté. La quatrième saison l’a placée dans la plus haute estime car elle a attiré des milliers de téléspectateurs à travers le monde. La suite de l’histoire des garçons de Hawkins a dépassé toutes les attentes et a même laissé les fans en redemander. A tel point que de nombreux followers attendent l’arrivée du cinquième et dernier volet, qui est en pleine production.

Cependant, la vérité est qu’à l’heure actuelle choses étranges Le tournage n’a pas commencé, mais pour l’instant seuls les scénaristes développent la bande dessinée. C’est pourquoi, à l’heure actuelle, de nombreux membres de la distribution profitent d’un cadeau complètement retiré de la série. Parmi eux se trouve Noé Schnappqui a déjà avoué que, pour cet été, il a trouvé un autre travail et en est ravi.

Lors d’un entretien avec les médias Faire étalageSchnap a déclaré qu’il travaillait comme sauveteur et qu’il n’avait accepté que le travail « pour le plaisir”. C’est que, selon ce qu’il a expliqué, c’est ainsi qu’il a réussi à maintenir un été normal en dehors d’être considéré comme une star. « J’ai grandi avec une vie normale et des amis normaux et des choses en dehors de choses étrangesEh bien, cela m’a permis de garder les pieds sur terre« , étaient ses mots exacts. Et, avec cela, Noah montre à nouveau ses intentions de se sentir comme un garçon de 18 ans.

C’est quelque chose qu’il a déclaré plus d’une fois, mais il l’a particulièrement précisé lorsqu’il a décidé de s’inscrire à l’université. « Jouer était un peu répétitif et je voulais essayer quelque chose de nouveau», a-t-il avoué via son compte Tik Tok où il a annoncé que ira à l’Université de Pennsylvanie pour étudier les affaires. À son tour, lors d’une de ses dernières visites à Jimmy Fallon, Noah a révélé qu’il resterait sur le campus et aurait même un colocataire.

Néanmoins, pour la tranquillité d’esprit de ses fans, il convient de noter que Noah Schnapp sera de retour pour la cinquième saison de choses étranges. Bien que l’acteur soit concentré sur son présent, sur ses études et sur le fait de pouvoir mener une vie normale, il a de nouveau été convoqué par les frères duffer. C’est parce que son personnage est l’un des plus importants et, comme les autres, il sera présent pour la grande clôture de Fiction originale de Netflix.

