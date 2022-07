Après Stranger Things, Maya Hawke rejoint Ethan Hawke dans un nouveau projet

CINÉMA

Un film annoncé il y a des années sera repris par l’actrice de Netflix et le protagoniste de The Black Phone. C’est le nouveau rôle que l’interprète de Robin va occuper !

© GettyEthan et Maya Hawke ont un nouveau projet de film.

La quatrième saison de choses étranges est déjà disponible en Netflix et, avec ce nouvel opus, les personnages s’affirment de plus en plus. Et, sans aucun doute, l’un des favoris du public est Rouge-gorgele rôle qu’incarne maya faucon. Bien qu’elle n’ait que 24 ans, l’actrice et chanteuse construit une solide carrière qui expose son talent et fait comprendre qu’elle est bien plus que « la fille de Ethan Hawke Oui umma thurman”. Ce sera ainsi que, sans préjugés, il pourra rejoindre ses parents dans différents projets cinématographiques.

Il y a eu des spéculations pendant longtemps sur un troisième versement de Kill Bill sous la direction de Quentin Tarantino. Maya Hawke, qui a travaillé avec le célèbre réalisateur sur Il était une fois à Hollywood, serait prête à jouer dans le tome 3 aux côtés de sa mère. Cependant, Uma Thurman estime que ce ne sera pas à court terme. En dialogue avec Le spectacle de Jess Cagle a insisté : «C’est quelque chose qui a été discuté au fil des ans. ouious avons vraiment pensé à le faire, mais il y a longtemps. Je ne vois pas cela comme quelque chose d’immédiat à l’horizon. je déteste décevoir les gens”.

Mais si les projets avec sa mère ne vont pas vite, il se retrouve à travailler avec son père Ethan Hawke. L’acteur traverse un grand travail présent, depuis cette année, il a montré dans Chevalier de la lunela série Marvel Studios disponible sur Disney+, et sur le téléphone noir, le film d’horreur réalisé par Scott Derrickson. Mais un nouveau projet, loin des super-héros, du suspense et des expérimentations à la Hawkins, est en construction depuis longtemps.

Il s’agit de Remuerune comédie romantique qui a été annoncée il y a deux ans et qui, bien que les fans aient commencé à exclure la participation de l’actrice de choses étranges Après si longtemps, il a finalement confirmé qu’il en était à ses débuts de production et qu’il mettra en vedette un duo père-fille. L’histoire se déroulera en 1966 et cette fois l’interprète de Robin jouera le rôle de Jane, une adolescente qui vit en Alaska.

De quoi s’agit-il Remuer? L’impossible devient réalité : un vol emportant les Beatles au Japon, vous devez faire une escale inattendue dans votre ville. En ce sens, Jane concevra un plan pour conquérir George Harrison, bien qu’il découvrira enfin que la romance pourrait être encore plus proche qu’il ne le pensait. Pour le moment, on ne sait pas quel rôle jouera Ethan Hawke. Pourtant, l’engagement fort excite déjà les fans qui pensaient que le projet avait été oublié.

