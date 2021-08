Après Spider-Man, Tom Holland vient-il chez Disney ?

L’année de Tom Holland est chaotique. Le fait est que l’acteur n’arrête pas d’être sur toutes les lèvres : d’abord, les débuts du tournage de Spiderman : pas de chemin à la maison, puis sa relation avec Zendaya, et maintenant la bande annonce du film. Le film, qui sortira en salles le 17 décembre, sera le dernier de lui à jouer Peter Parker pour Marvel et, par conséquent, est l’un des plus attendus.







Mais, comme il reste exactement 16 semaines pour aller voir Tom Holland En tant que plus jeune super-héros du MCU, le fait qu’il existe déjà une bande-annonce officielle est un grand pas pour les fans. Avec cet audiovisuel de 2:56 minutes, non seulement les détails des choses à venir, mais le multivers a été confirmé et Andrew Garfield et Tobey Maguire ont brillé par leur absence.

Même si, au-delà de tout, ce film est encore le dernier auquel Hollande participerait et ce détail est encore très présent dans l’esprit de ses fidèles. A tel point que, d’après la sortie de la bande-annonce, certains d’entre eux lui ont déjà trouvé un nouvel emploi et qu’en fait, cela pourrait être l’idéal. Bien que la star ait un emploi du temps chargé, puisqu’il y a plusieurs productions dans lesquelles il a travaillé, pour le moment il fera une pause.

Tom Holland pendant le tournage. Photo : (@tomholland2013)



C’est que, comme il le déclarait lui-même à l’époque, pour mettre fin au tournage de Spiderman : pas de chemin à la maison cela lui apporterait une saison de tranquillité. C’est parce que ce sera la première fois que vous n’aurez pas de contrat exclusif avec qui que ce soit. Et, pour cette raison même, les fans ont décidé que Tom pourrait être idéal pour Disney Channel.

Sur Twitter, l’utilisateur @andrugeek a publié une photographie sur laquelle on le voit Tom Holland debout devant l’affiche originale de l’emblématique Hannah Montana et la phrase que le Dr Strange dit dans la bande-annonce officielle de Spiderman : pas de chemin à la maison. « Le problème c’est que tu essaies de vivre deux vies différentes« Ce sont les mots que le personnage de Benedict Cumberbatch lance au jeune Peter dans la bande-annonce.

Le tweet liant Tom Holland à Hannah Montana.



Et, sans aucun doute, ainsi qu’à cet utilisateur, ce commentaire était un rappel de « le meilleur des deux mondes« , L’un des numéros d’Hannah Montana. Et, il faut noter que Holland serait une excellente interprète de ce personnage puisqu’elle danse aussi bien que Miley Cyrus elle-même, même s’il reste à voir si elle aurait aussi le gène chantant.