Après son divorce avec Erik Rubín, voici le luxueux manoir d’Andrea Legarreta : piscine et salle de sport exclusives

Andrea Legarreta et Erik Rubín ont annoncé leur séparation après 22 ans de mariage.

© Andréa LegarretaAndrea Legarreta a annoncé sa séparation d’Erik Rubín

Andréa Legarreta est l’un des animateurs de télévision les plus consolidés au Mexique. L’actrice également, connue pour le programme Aujourd’hui, a récemment annoncé sa séparation d’Erik Rubíncependant, au-delà du divorce, nous vous disons comment est le manoir dans lequel vit la star de la télévision.

Après 22 ans de mariage, Legarreta et l’ancien chanteur de Timbiriche ont déclaré avoir pris la décision il y a cinq mois, bien que ce soit ce mercredi qu’ils ont partagé la nouvelle. avec leurs millions de followers, assurant qu’ils continueront d’être une famille, ainsi que des partenaires commerciaux et des amis, cherchant toujours à avoir la meilleure relation même s’il ne s’agit plus d’un couple romantique.

+ À quoi ressemble le manoir d’Andrea Legarreta ?

A travers les réseaux sociaux comme Instagram, où il compte plus de 6 millions de followers, Legarreta a montré à plusieurs reprises à quoi ressemble son luxueux manoir. La maison d’Andrea est apparue dans plusieurs photographies et vidéos qui laissent des preuves de la propriété luxueuse.

Legarreta a montré que sa maison a une salle de sport privée, à la manière des stars hollywoodiennes. Avec un plancher apparemment en bois. Du peu qu’on en a vu, l’espace dispose d’équipements cardio, comme un vélo et un tapis de course, ainsi qu’un fauteuil si vous souhaitez simplement faire une pause.

Le plancher en bois se répète dans d’autres parties de la propriété, comme la salle à manger, où l’espace est orné de peintures, de miroirs et d’une grande fenêtre qui donne sur le jardin de la maison. Mais la maison dispose également d’une terrasse avec salle à manger et bar.

La maison d’Andrea Legarreta, qu’elle a occupée pendant des années avec Erik Rubín et ses deux filles : Mía et Nina Rubín, est situé à Fuentes del Pedregalau sud de Mexico et, selon un rapport Ella E Online de 2022, lLe manoir luxueux est évalué à environ 20 millions de pesos mexicains (environ 1 million de dollars)

Andrea Legarreta a une autre résidence à Acapulco qui serait très similaire, bien qu’avec une valeur estimée à 600 000 €.

