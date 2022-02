Après son annulation, Anne avec un E pourrait revenir sous forme de film : sortira-t-il sur Netflix ?

Netflix

Anne avec un E C’était l’une des séries les plus emblématiques de Netflix, mais elle a été annulée après trois saisons. Et, à la demande des fans, pourrait-il revenir sous forme de film ? C’est ce qu’on sait !

©NetflixAmybeth McNulty comme Anne

Anne avec un E C’est une de ces séries qui réussit à marquer les fans d’une manière inégalée. Son histoire, avec Amybeth McNulty, a été un succès total et a traversé les frontières depuis son arrivée sur Netflix. La fiction était un emblème pour l’intrigue choquante qu’elle touchait. Situé dans la première moitié du siècle dernier, il s’est concentré sur la résolution de problèmes tels que l’exploitation des enfants, la discrimination, l’intimidation et la religion.

Cependant, malgré la fureur de Anne avec un E semblait imparable, la production l’a étouffé dans l’œuf. Eh bien, malgré les souhaits des fans, la série a été annulée il y a trois ans et n’a plus jamais été entendue. La bande, qui appartenait à la fois à Netflix et à la CBC, s’est terminée de manière inattendue en raison d’un désaccord entre les deux sociétés. Apparemment, le problème a été déclenché parce que les utilisateurs ont choisi de regarder la fiction via la plateforme, évitant ainsi son succès via le réseau de télévision.

À tel point que Catherine Tait, alors présidente de Radio-Canada, a exprimé son mécontentement. « Plusieurs pays ont conclu des accords, comme nous l’avons fait, avec Netflix et au fil du temps, nous commençons à voir que nous alimentons la croissance des plateformes, au lieu d’alimenter notre propre entreprise nationale.« , étaient ses mots exacts. Sans aucun doute, une confrontation qui n’a pas de fin et où les seuls concernés sont les fans.

Cependant, il convient de noter que le créateur de la fiction a le désir chéri, ainsi que son protagoniste, que l’histoire revienne. Dans la troisième saison, plus précisément dans le dernier épisode, une nouvelle voie est tracée dans la vie du personnage d’Amybeth McNulty. C’est pourquoi les followers en veulent plus et continuent de se battre pour un retour. Et maintenant, qui a donné le feu vert pour que cela se produise, c’est précisément Walley-Beckett.

La créatrice de ce drame inspirant a de nouveau déclaré qu’elle était intéressée à faire un film pour donner, au moins de cette manière, une clôture à l’histoire de Anne avec un E. Il parait, l’accent que je serais intéressé à lui donner est sur une route au-delà de Green Gables. Bien sûr, pour que cela se produise et qu’un éventuel long métrage soit présenté en première sur Netflix, beaucoup de choses doivent se produire. Bien que, le principal, serait que la plateforme parvient à conserver les droits créatifs de l’histoire elle-même afin de ne pas avoir de problèmes avec la SRC et ainsi pouvoir revivre cette intrigue dans le format qui leur convient le mieux.

