Après que les suites 3 et 4 soient officiellement en route

Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin ont annoncé la nouvelle de ‘After We Fell’ et ‘After Ever Happy’ aux fans dans une nouvelle vidéo.

Après fans, aujourd’hui est votre jour de chance. Tout comme le deuxième film, Après notre collision, se déroule dans les salles de certains pays d’Europe, les deux stars de la franchise viennent de confirmer que les troisième et quatrième films sont officiellement entrés en production.

Josephine Langford (qui joue Tessa) et Hero Fiennes Tiffin (qui joue Hardin) sont allées à Zoom pour révéler la nouvelle passionnante.

Dans une vidéo partagée avec le fonctionnaire Après Compte Twitter, les deux ont déclaré: “Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé très dur dans les coulisses et nous pouvons enfin vous dire que les troisième et quatrième films sont officiellement en cours de production.”

Hero a ajouté: “Gardez les yeux sur Après dans le monde entier pour des mises à jour. “

Que se passera-t-il dans les troisième et quatrième Après des films? Tessa et Hardin se retrouvent-ils ensemble? Eh bien, les troisième et quatrième films suivront probablement les histoires de Après notre chute (le troisième roman) et Après toujours heureux (le quatrième roman).

Dans le troisième livre, la relation de Tessa et Hardin fait face à encore plus d’obstacles et, comme toujours, c’est une route cahoteuse. Les choses commencent à se désagréger dans la vie de Tessa Après notre chute, et sa relation avec Hardin prend un tour après qu’il découvre qu’elle lui a caché un énorme secret – “et plutôt que d’être compréhensif, il se tourne vers le sabotage.” (Si vous voulez lire encore plus de spoilers sur le troisième livre, vous pouvez les trouver ici.)

Dans le quatrième livre, Tessa et Hardin – vous l’avez deviné – font face plus problèmes dans leur relation. Après toujours heureux est également le dernier livre de la saga Tessa et Hardin, vous pouvez donc vous attendre à une fin assez émouvante.

Pour ceux qui se demandent, le cinquième livre est un roman précédent, appelé Avant, qui raconte l’histoire de la vie de Hardin avant de rencontrer Tessa. On ne sait pas si celui-ci sera encore transformé en film. Donnons-leur un changement pour faire 3 et 4 en premier!

On ne sait pas quand les deux films sortiront ou quand le casting reviendra au tournage. Mais avec la confirmation rapide, il semble que tout pourrait démarrer très bientôt.

