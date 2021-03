Après que les États aient levé leurs mandats, McDonald’s maintiendra les salles à manger du Texas et du Mississippi fermées

McDonald’s Corp maintiendra les salles à manger de ses restaurants du Texas et du Mississippi fermées, alors même que les deux États américains ont levé les limites du coronavirus permettant aux entreprises de rouvrir à pleine capacité.

La chaîne de restauration rapide a déclaré jeudi à . qu’elle ne prévoyait pas de modifier immédiatement ses protocoles COVID-19.

La baisse du nouveau nombre de cas quotidiens de COVID-19 et le déploiement de vaccins ont incité les gouvernements des États et locaux à assouplir les restrictions commerciales ces dernières semaines, à rouvrir les cinémas à capacité limitée et à reprendre les repas à l’intérieur dans certaines parties du pays.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ont levé l’ordre du masque de leur État et supprimé toutes les restrictions sur les entreprises plus tôt cette semaine.

Plusieurs restaurants à service rapide ont eu recours au service au volant, à la livraison et au ramassage pour limiter les contacts et réduire les chances que leurs clients contractent le virus, même après la levée des verrouillages.

McDonald’s examinera les données au niveau des États et des pays, évaluera les taux de cas pour prendre toute décision sur la réouverture des salles à manger à l’avenir, a-t-il confirmé.

General Motors, Toyota Motor, Target Corp, Macy’s Inc et Kroger n’ont pas non plus apporté de modifications à leurs politiques relatives aux masques.

(Reportage de Nivedita Balu à Bengaluru et de Hilary Russ à New York; Édité par Maju Samuel)