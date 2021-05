Après plus d’une décennie, voici deux secondes du film Uncharted

Garancia En Deux Coups de Baguette - Amande d'antan 120g + Serviette

En Deux Coups de Baguette , des Laboratoires Garancia est bien plus qu'un simple démaquillant, c'est un soin anti-âge et anti-tiraillement pour tous les types de peaux. Ce nettoyant démaquillant, respecte le film hydrolipidique de la peau, il nettoie tout en douceur visage et yeux tout en apportant des actifs apaisant et anti-âge stimulant le collagène pour lutter contre la perte d'élasticité. Avec ses 98% d'ingrédients d'origine naturelle En Deux Coups de Baguette permet dès 28 jours et ce grâce à ses actifs d'huile d'amande douce, de beurre de cacao mais aussi de cire d'abeille, de retrouver souplesse et élasticité. Votre peau est visiblement adoucie. Sans parabènes.