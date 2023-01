Après Pamela : A Love Story, quel est le prochain projet d’Anderson avec Paris Hilton et un acteur de Merlina ?

in

La terreur

Pamela Anderson, Paris Hilton et Luis Guzmán sont quelques-unes des stars qui apparaissent sur la bande.

©Getty ImagesPamela Anderson et Paris Hilton font partie des deux stars qui apparaissent dans le film

Pamela Anderson et Paris Hilton seront-elles ensemble dans un nouveau projet ? C’est vrai, la star de Alerte à Malibu Il a déjà des plans après ses premières documentaires Paméla, une histoire d’amour Est 31 janvier sur Netflix et ce sera dans une bande d’horreur avec la mondaine et la star d’Internet.

C’est une bande d’horreur appelée seul la nuitoù Pamela et Paris ne sont pas les seules stars comme les stars de cinéma Ashley Benson (Jolies petites menteuses) et a la participation de Winnie Harlow, G-Easy, A€AP Nast Oui Luis Guzman (Merlin), entre autres.

Comme si cela ne suffisait pas, le casting est complété par Jon Foster (Survivant), Ciel Ferreira (Bébé conducteur), Jake fatigué (C’est derrière toi), duc nicholson (voyager léger), jean robinson (Amityville : l’origine de la malédiction), Lindsey Pelas (Sauvetage par suicide), Tyler Dean Flores (déjà parti) Oui Clara Mc Gregor (Le gâteau d’anniversaire), entre autres.

+ De quoi parle Seul la nuit ?

« La quarantaine cède la place à une nuit de terreur« , indique le synopsis du film, cependant, la bande-annonce nous permet de voir Vicky (Ashley Benson) une jeune femme qui travaille sur Internet, isolée de la société dans la forêt, qui se consacre aux appels vidéo pour adultes. Mais une nuit tout change, quand quelqu’un commence à harceler Vicky avec la menace de l’assassiner.

Bientôt, deux policiers (Pamela Anderson et A€AP Nast) sont impliqués dans la scène et tentent d’aider Vicky.. Concernant le rôle de Paris, il est seulement dit qu’elle est hôtesse et bien qu’il ne soit pas précisé quoi, cela pourrait provenir de la plateforme que Vicky utilise pour travailler.

Le film réalisé par Jimmy Giannopoulos explore les genres préférés du réalisateur, il y a donc comédiemais aussi slasher, Défonceur Oui thriller sexy. Bien que le film ait été présenté en première le 20 janvier aux États-Unis, il n’a pas encore été confirmé quand il atteindra d’autres pays.

