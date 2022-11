Après « Paid Blue Tick », Elon Musk prévoit de faire des DM ou de la messagerie directe sur Twitter une fonctionnalité payante

2 novembre 2022 14:57:22 IST

La tempête de feu que la décision d’Elon Musk de faire de Twitter Blue Tick pour les comptes vérifiés avait commencée n’avait même pas commencé à ralentir lorsqu’une nouvelle rumeur sur une autre fonctionnalité clé placée derrière un paywall a commencé à agacer encore plus les gens.

Apparemment, Elon Musk et Twitter prévoient de faire des DM une fonctionnalité payante. Jane Manchun Wong, chercheuse en sécurité et blogueuse, a révélé dans un tweet que bientôt, Twitter travaille sur les « DM payants ».

Twitter travaille sur les « DM payants » – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 novembre 2022

Wong a fait ses preuves en matière de reportage sur les derniers développements de plateformes comme Twitter, Instagram et Facebook, qui se sont avérés vrais. De plus, son expertise et son expérience en tant que développeur front-end et chercheur en sécurité l’ont aidée à accumuler un nombre important d’abonnés en ligne.

Un peu plus tôt dans la journée, Elon Musk avait doublé son annonce de faire payer aux titulaires de comptes vérifiés avec Twitter Blue Tick 8 € par mois pour le service, ainsi qu’un tas d’autres fonctionnalités. Comme ce fut le cas avec Tesla, Musk a commencé à placer certaines fonctionnalités auparavant gratuites derrière un paywall.

L’idée de Musk de placer les DM derrière un paywall prend tout son sens si nous prenons sa vision de faire de Twitter une plate-forme sans bot, arnaque/spam sans compte. Cependant, il semble qu’à chaque décision qu’il prend, il semble jeter le bébé avec l’eau du bain.

Il ne fait aucun doute que restreindre les DM dans un certain contexte fera de Twitter un endroit meilleur et beaucoup plus sûr. Le genre de messages ignobles et révoltants que de nombreuses femmes actives et vocales sur les plateformes de médias sociaux sont vraiment horrifiants.

Ça tombe bien, les femmes ne seront plus harcelées par les hommes avec la photo de nouilles — IBCIG (@ibcig) 2 novembre 2022

C’est formidable, car les gens cesseront de s’envoyer des SMS sur une plate-forme de messagerie complètement exposée sans cryptage. — Mélissa Chan (@melissakchan) 2 novembre 2022

Dans le même temps, voir une fonctionnalité qui était gratuite et la pierre angulaire d’une plate-forme de médias sociaux particulière, passer derrière un mur payant et devenir une fonctionnalité premium n’est pas seulement triste, mais aussi alarmant.

Grande fonctionnalité ! Bien sûr, les gens cesseront d’utiliser WhatsApp, signal, sms et autres messagers pour les DM twittwr payants 😆 Continuez à pivoter @Elon Musk! – Jan Kus (@koos) 2 novembre 2022

Twitter va dans la même direction que LinkedIn il y a des années.

Pour l’instant, il y a peu ou pas de détails disponibles sur la façon dont Twitter prévoit de faire fonctionner les « DM payants ». Cela dit, il y a des spéculations que cela pourrait devenir une fonctionnalité qui sera accessible aux personnes ayant des profils vérifiés par Twitter Blue Tick, ou aux personnes qui se sont abonnées à Twitter Blue. Il n’est pas non plus clair si Twitter facture les utilisateurs pour chaque message qu’ils envoient, comme les SMS, ou s’il s’agira d’un paiement unique qui durera toute la vie des utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, il sera très intéressant de voir comment Elon Musk gère la fureur qu’une telle décision est appelée à faire.

