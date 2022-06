Après Outlander, Sam Heughan pourrait-il devenir James Bond ?

célébrités

Le départ de Daniel Craig en tant que James Bond a laissé un poste vacant pour lequel de nombreux acteurs ont été nominés. Mais Sam Heughan a-t-il une chance de décrocher le rôle ?

En 2014 Sam Heughan a captivé des milliers de personnes avec la première de Étranger à travers de Starz. La série, basée sur le Les livres de Diana Gabaldondevient rapidement un succès qui Netflix n’a pas perdu En effet, la plate-forme a été la première dans laquelle elle a été distribuée dans le monde entier, ce qui en a fait une grande rage et a catapulté les protagonistes à la renommée internationale.

A tel point que maintenant Sam Heughan Il est devenu l’un des acteurs les plus connus au monde et qui continue d’attirer des fans. Bien que son travail dans Étranger Il n’est pas le seul que ses followers applaudissent, mais l’acteur a su montrer qu’au-delà des personnages romantiques il est aussi capable de jouer des rôles d’action. Eh bien, il a déjà participé à plusieurs films de ce genre qui ont été un succès complet.

C’est pourquoi, il y a quelques mois Sam Heughan est devenu l’un des nombreux candidats pour remplacer Daniel Craig comme James Bond. Ledit interprète est parti agent franchisé 007 après la première de pas le temps de mourir ouvrant ainsi une liste de candidats parmi lesquels l’artiste de Étranger fait partie. Cependant, la vérité est qu’il a lui-même exclu la possibilité de devenir le protagoniste de cette franchise.

« Je pense que mes chances sont un peu fausses. Je veux dire, évidemment, je suis un grand fan des films Bond. En fait, je viens de revoir le plus récent, « No Time To Die ». Je veux dire, ce serait un travail incroyable, n’est-ce pas?», a-t-il avoué lors d’un entretien avec Le journal du gentleman. Et, avec cela, il précise qu’il ne se sent pas comme l’un des candidats préférés pour donner vie à James Bond.

Plus tard, lors d’un autre entretien avec La santé des hommes, Sam Heughan Il a également assuré : «Je pense qu’aucun acteur ne dirait jamais qu’il n’est pas intéressé. C’est un super personnage”. Autrement dit, autant Heughan a l’intention d’être le nouveau James Bond et a fait le casting à 20 ans, la vérité est que la possibilité de le rattrape maintenant un peu plus adulte. A 42 ans, il dépasse l’âge que les interprètes ont toujours eu lors de leur première apparition dans la saga.

