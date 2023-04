Après Outlander, Sam Heughan jouera dans Le couple d’à côté, un nouveau drame psychologique

célébrités

Sam Heughan se prépare pour un nouveau projet : Le couple d’à côté, un drame psychologique et romantique. Connaître tous les détails.

©IMDBSam Heughan dans Outlander

En 2014, quand Étranger créé sur Starz, il est rapidement devenu un succès. Cependant, la réalité est que la plus grande fureur a été générée après son lancement sur Netflix, une plate-forme avec laquelle il a réussi à franchir les frontières. ainsi fait Sam Heughan, le protagoniste de cette histoire.

Du succès de Étranger, sam heughan Il est devenu l’un des acteurs les plus importants du moment. Et, malgré le passage du temps, il continue d’être un favori des fans et de l’industrie en général. C’est pourquoi, s’il est toujours à l’avant-garde de cette bande, il en a aussi d’autres devant lui.

Oui ok Sam Heughan jouera dans les septième et huitième saisons de Étranger, la vérité est qu’il se concentre déjà sur d’autres projets car son rôle de Jamie Fraser touche à sa fin. Parmi eux se trouve Le couple d’à côtéune bande qui a déjà donné beaucoup à dire.

Le couple d’à côté, le nouveau drame psychologique avec Sam Heughan :

Le couple d’à côté est une production Starz et Channel 4 dans laquelle Heughan partagera l’écran avec Eleanor Tomlinson (« Poldark »), Alfred Enoch (la franchise Harry Potter) et Jessica De Gouw (« Arrow »). Ils se lancent dans cette aventure qui comptera un total de six épisodes pleins de drame, de romance et d’un soupçon de psychologie.

La série est basée sur l’émission néerlandaise Nouveaux voisins et suit l’histoire d’Evie et Pete, interprétés respectivement par Tomlinson et Enoch, qui déménagent dans un quartier exclusif où ils trouvent l’amitié du couple d’à côté. Il s’agit de Danny, un agent de la circulation (Sam Heughan) et de sa femme, l’instructrice de yoga glamour, Becka (De Gouw).

Cependant, même si cette amitié commence bien, après que Danny et Evie aient partagé une nuit passionnée ensemble, les choses se compliquent. Cette production a été décrite par ses créateurs comme « un drame psychologique qui explore la claustrophobie abrutissante de la banlieue et les conséquences de la poursuite de vos désirs les plus sombres ». Une intrigue captivante qui, à la grande tristesse des fans, n’a toujours pas de date de sortie.

