Après l’UE, les législateurs américains envisagent maintenant de créer un port de charge standard pour tous les appareils électroniques

S’inspirant des législateurs de la L’Union européenne parvient à un accord Pour forcer tous les smartphones et tablettes à avoir des ports de charge USB-C d’ici 2024, un groupe de législateurs aux États-Unis d’Amérique cherche maintenant à mettre en œuvre un mandat similaire dans leur pays.

Un groupe de démocrates et quelques dirigeants politiques indépendants ont appelé le département américain du Commerce à suivre l’exemple de l’UE et « à développer une stratégie pour exiger un port de charge commun sur tous les appareils mobiles ».

La lettre a été adressée à la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et a été rédigée par Ed Markey, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, trois dirigeants politiques américains qui se sont fait entendre sur un certain nombre de préoccupations environnementales et de problèmes de consommation.

« L’UE a agi avec sagesse dans l’intérêt public en s’attaquant à de puissantes entreprises technologiques sur ce problème de consommation et d’environnement », ont écrit les sénateurs. « Les États-Unis devraient faire de même », a déclaré leur lettre.

Cette décision serait un grand pas en avant dans la lutte contre les déchets électroniques et toucherait évidemment Apple le plus durement, car elle utilise son câble Lightning propriétaire pour bon nombre de ses appareils depuis son introduction aux côtés de l’iPhone 5 en 2012.

« Année après année, les Américains empilent nos chargeurs obsolètes dans les décharges tandis que nous déboursons plus d’argent aux entreprises technologiques pour en acheter de nouveaux », a déclaré Markey dans un communiqué jeudi. «Ce gaspillage fait monter les consommateurs dans le mur et plonge notre planète plus profondément dans une crise climatique. Je demande au ministère du Commerce de suivre l’exemple de l’Union européenne et de rechercher des solutions afin que nous puissions économiser notre argent, notre santé mentale et notre planète », a-t-il ajouté.

Les Américains ont une approche légèrement différente de celle de leurs homologues européens. À la place de codifier l’USB-C comme norme définitive en ce qui concerne la facturation, ils demandent au département du commerce de créer une « stratégie globale » pour aller de l’avant.

Cela signifie essentiellement que si une meilleure technologie est disponible dans les deux prochains mois, cela devrait être défini comme standard.

Les apologistes d’Apple ont souvent déclaré que la décision de l’UE était une horrible erreur et que l’application de l’USB-C serait un désastre pour l’environnement.

Ils ont également affirmé que cette législation étouffe l’innovation et empêche les fabricants de smartphones de faire progresser les normes de charge plus rapide à l’avenir.

Tous ces arguments n’ont pas réussi à convaincre les législateurs de l’UE et ont été immédiatement rejetés. Entre-temps, des rapports ont émergé affirmant que Apple prévoit de devenir complètement sans port d’ici 2024 lorsque la législation de l’UE devient exécutoire.

« La Big Tech est allergique à la réglementation, et nous voyons déjà des entreprises repousser l’action de l’UE. Le sénateur Markey pense que nous devons continuer à tenir tête à cette industrie pour nous assurer que ses intérêts ne se font pas au détriment de l’environnement et du bien-être des consommateurs », a déclaré un porte-parole de l’un des sénateurs interrogé sur un éventuel recul de l’industrie technologique. .

