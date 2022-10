Après l’ouragan Ian, « les voisins aident les voisins » dans les zones coupées, selon un responsable de la Garde côtière

L’ouragan Ian a fait des ravages en Floride. Actuellement, le nombre de morts s’élève à 34, même si ce nombre devrait grimper, et 1,6 million de personnes n’ont pas d’électricité. Pendant ce temps, les estimations des dommages devraient se chiffrer en milliards.

Sur les îles-barrières au large de la côte de l’État, les habitants se sont retrouvés bloqués lorsque des parties des ponts reliant les îles au continent ont été détruites. Pour ces Floridiens pris au piège, la seule option est d’attendre les secours en bateau.

Le contre-amiral de la Garde côtière Brendan McPherson a fait une brève apparition samedi AUJOURD’HUI pour dire aux hôtes Kristen Welker et Peter Alexander comment se déroulent ces sauvetages.

« Depuis que cette opération a commencé pour nous quelques heures seulement après que la tempête a touché terre, nous avons pu secourir environ 325 personnes et plus de 100 animaux de compagnie », a déclaré McPherson. « La bonne nouvelle est qu’hier, nous avons vu moins de cas de personnes qui avaient un besoin urgent d’assistance médicale, et vraiment plus de personnes qui étaient simplement bloquées. »

McPherson, qui est le commandant du septième district de la Garde côtière, a déclaré que l’un des plus grands défis pour les équipes de sauvetage est de trouver des personnes sans électricité ni service de téléphonie mobile et qui n’ont aucun moyen d’appeler à l’aide. Les équipages aériens ont joué un rôle déterminant dans la coordination des sauvetages dans ces cas, a-t-il déclaré.

« Nous avions des équipages aériens dans les airs, à la recherche de personnes qui avaient besoin d’aide, les faisant descendre des toits », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, des équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain sont sur le terrain et font du porte-à-porte pour vérifier si les gens sont chez eux.

« Ils font ce genre d’assaut au sol, si vous voulez », a déclaré McPherson, notant que ces équipages doivent être transportés vers et depuis le continent de la Floride par bateau.

McPherson a déclaré que malgré la dévastation, il était inspirant de voir des voisins s’entraider.

« Vous avez des voisins qui aident des voisins âgés, partagent leur nourriture, partagent leur eau, et je pense que c’est un très bon signe pour la reprise future », a-t-il déclaré.

L’amiral a déclaré qu’à partir de maintenant, toutes les zones ont été visitées au moins une fois et que dans les prochains jours, les efforts de sauvetage se concentreront sur la réalisation de deuxième et troisième efforts de sauvetage dans les zones frappées par la tempête.

McPherson a déclaré que les efforts de recherche se poursuivront jusqu’à ce qu’ils soient convaincus que toute personne ayant besoin d’être secourue est déplacée vers un endroit sûr.

