Après l’iPhone 13 : l’iPhone 14 pourrait être complètement différent

Est-il jamais trop tôt pour les nouvelles rumeurs sur iPhone ? Apparemment non, croit du moins l’initié d’Apple Mark Gurman. Selon ses informations, il devrait y avoir une refonte majeure de l’iPhone 14.

Lorsqu’Apple soumet ses iPhones à une refonte, l’expérience montre que l’entreprise conserve à peu près le même look pendant quelques années. Par exemple, le fabricant a introduit des bords d’écran arrondis avec l’iPhone 6 en 2014 et est resté fidèle à ce design (avec de légères modifications) jusqu’à l’iPhone 11 en 2019. Seul l’iPhone 12 avec son look anguleux, qui rappelle fortement l’iPhone 5, a représenté une refonte majeure.

Adieu l’encoche ?

Comme Mark Gurman le rapporte maintenant dans la newsletter Bloomberg (via 9to5Mac), l’iPhone 14 avec ce look devrait être terminé et le smartphone devrait subir une « refonte complète ». Gurman laisse ouvert ce que cela signifie exactement. Dans la salle, cependant, c’est l’adieu à l’encoche, à la place il pourrait y avoir une caméra dite perforée.

Vous n’êtes plus un mini modèle ?

L’initié d’Apple explique en outre que l’iPhone Mini est susceptible d’être éteint – l’iPhone 12 mini s’est déjà avéré être un vendeur lent après sa sortie. Au lieu de cela, Apple veut se concentrer sur un nouveau modèle Max avec l’iPhone 14. La gamme serait alors composée d’un iPhone normal, d’une version Max et de deux modèles Pro.

Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir avant l’iPhone 14 – le smartphone n’arrivera probablement sur le marché qu’à l’automne 2022. Les nouveaux appareils de la série iPhone 13 sont actuellement sur le marché.