Après l’incident du MontanaBlack : la gamescom annonce les conséquences

la gamescom Cette année ne se limite pas aux annonces de gros jeux fait la une des journaux. On lit le plus souvent des jours après la foire à propos de la Apparition de MontanaBlack. Le streamer a traversé la foire avec une foule énorme de personnes en remorque les deux jours les plus occupés. Désormais, les responsables de la gamescom ont un Déclaration sur Twitter publié.

Déclaration de la Gamescom : « Nous resserrons à nouveau nos réglementations »

MontanaBlack est l’une des personnalités dont on parle le plus sur Twitter. Avec son action à la gamescom il fournit actuellement encore plus de matériel de discussion. Au cours de son flux IRL, le joueur de 34 ans a couru ouvertement à travers la foire. Au cours de sa tournée, von des dizaines de titres protége toi. Lors de sa visite à la gamescom, il y a plusieurs blesser les gens a été.

la Les créateurs de la gamescom réagissent sur Twitter à la déclaration de l’utilisateur GameGecki, qui partage ses expériences avec la communauté MontanaBlack à la foire. Il écrit de les insultes, attaques physiques et comportement imprudent. Les responsables écrivent :

« La sécurité de tous les visiteurs de la gamescom est une préoccupation majeure pour nous. La gamescom est un lieu où toutes les communautés doivent se rencontrer et se sentir en sécurité. En tant que tel, nous prenons très au sérieux les événements entourant la visite de MontanaBlack et les rapports connexes des personnes concernées, et nous ferons notre part pour empêcher de tels événements à l’avenir. Nous durcissons donc à nouveau notre réglementation pour la gamescom 2023 afin que de telles situations ne se présentent plus. […] En conséquence directe, à l’avenir, toutes les visites de personnes ayant un niveau de sensibilisation particulièrement élevé devront être coordonnées et planifiées avec nous à l’avance.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Les responsables affirment que la visite et le tour de MontanaBlack non annoncé était et le Les forces de sécurité débordées A.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Gronkh montre : Il y a un autre moyen

Le fait que toutes les grandes célébrités n’apportent pas de tels problèmes avec elles a au plus tard YouTube Opi Gronkh éprouvé. Il n’a pas traversé la foule le jour le plus chargé de la messe. Il traversait les couloirs vides le soir et a pu tout montrer à ses fans en toute tranquillité dans le stream. C’est comme ça que ça peut arriver.

Avez-vous des idées sur la manière dont les organisateurs de la gamescom devraient gérer des personnalités particulièrement influentes comme MontanaBlack au parc des expositions l’année prochaine ? Faites-nous part de vos idées et suggestions sous cet article dans les commentaires.