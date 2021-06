Après l’événement Apple : Samsung veut contrer directement – 45secondes.fr.de

Apple a annoncé un certain nombre d’innovations pour ses systèmes d’exploitation lors de la WWDC 2021. Et Samsung ? Planifiez la contre-attaque tout de suite – et un événement pour cette semaine. Les Sud-Coréens se concentrent sur les fonctionnalités de l’appareil photo.

Samsung est à l’avant-garde en matière de développement d’appareils photo pour smartphone depuis plusieurs années. Le groupe produit non seulement des capteurs photo pour ses propres appareils, mais fournit également de nombreux fabricants tiers. Le capteur principal du Xiaomi Mi 11 Ultra vient de Samsung. Le 10 juin, le groupe souhaite présenter un nouveau capteur.

De meilleurs appareils photo pour des téléphones portables bon marché ?

« ISOCELL pour tout le monde. Vous méritez un excellent appareil photo, » dit le compte officiel Samsung ISOCELL sur Twitter. Il y a aussi une courte vidéo qui ne révèle malheureusement aucun détail. Mais si vous regardez le libellé du tweet, on peut supposer que Samsung introduira un nouveau capteur pour les appareils économiques ou la classe moyenne. Certaines fuites supposent un nouveau capteur 50 MP, c’est-à-dire un nouveau modèle de la série GN. Ceux-ci sont connus pour leur haute résolution, leur très bon rendement lumineux et ils peuvent également enregistrer des vidéos en 8K. Un package fort pour la classe moyenne.

Mais quel appareil pourrait être commercialisé en premier avec le nouveau super capteur ? Il s’agit peut-être du Samsung Galaxy S21 FE, qui sera bientôt dévoilé dans le cadre du prochain événement Unpacked. La Fan Edition devrait se positionner cette année en remplacement du Galaxy Note 21 et absorber le ralentissement des ventes de la série S21. En retour, le smartphone est livré avec du matériel solide tel qu’un écran AMOLED 120 Hz et un Snapdragon 888. Le S21 FE devrait également être convaincant en termes de prix.

N’ayez pas peur d’Apple

Organiser votre propre événement si peu de temps après la WWDC est toujours associé à un certain risque. Car surtout après les annonces d’Apple, le reportage tourne généralement autour du groupe de Cupertino pendant un certain temps. Avec son annonce, Samsung vise le marché économique sur lequel Apple n’est pas particulièrement présent. Le modèle économique d’Apple, l’iPhone SE (2020), n’a au moins pas grand-chose à offrir dans la zone de l’appareil photo avec l’objectif individuel.









