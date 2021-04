Après les singes, Elon Musk veut tester les premières puces dans le cerveau des humains d’ici 2021

Ces derniers jours, la vidéo de Pager a provoqué l’étonnement, un macaque qui a joué dans un jeu de Pong conduit en commandant sa raquette virtuelle seulement avec la pensée. La vidéo représente la dernière réalisation des chercheurs de Neuralink, une société américaine détenue par Elon Musk qui a pour objectif de connecter des machines et des êtres vivants à l’aide de puces de communication implantées dans le cerveau de ce dernier. En ce sens, les résultats présentés avec Pager ne sont qu’une des premières étapes que l’entreprise entend franchir dans un secteur encore largement inexploré; déjà d’ici la fin de l’année, les chercheurs prévoient de expérimentez le système sur les premiers humains.

En fait, si Neuralink pourra ou non tester ses puces sur les premiers sujets humains d’ici 2021 cela ne dépend pas seulement de l’entreprise, mais aussi deApprobation FDA, ou la Food and Drug Administration: l’organisme qui, aux États-Unis, réglemente les tests et la voie d’entrée sur le marché sur le territoire national de tous les médicaments et dispositifs à usage médical. La fenêtre de temps possible de l’année en cours, cependant, a été fournie par Elon Musk lui-même, qui est le fondateur de Neuralink et l’un des principaux financiers.

Dans un tweet datant du 31 janvier, un utilisateur du réseau social s’est en effet adressé à l’entrepreneur lui demandant d’être autorisé à faire partie d’une éventuelle expérimentation humain de la puce, dont on parlait déjà du reste depuis des mois. L’homme a expliqué qu’il était paralysé des épaules vers le bas dans un accident de voiture survenu il y a 20 ans, et qu’il se considère comme un candidat idéal pour les tests cliniques que l’entreprise entendra tôt ou tard réaliser sur des êtres humains; en fait, parmi les objectifs des chercheurs, il y a justement celui d’utiliser des puces pour aider les personnes souffrant de traumatismes médullaires à récupérer partiellement leur mobilité.

Le fondateur de Neuralink a répondu avec quelques détails sur la feuille de route de la société à cet égard: « Neuralink travaille dur et étroitement avec la FDA pour s’assurer que les implants de puce sont sûrs. Si les choses se passent comme nous l’espérons, nous pourrons peut-être effectuer les premiers tests sur des humains plus tard dans l’année. cours de l’année « .

