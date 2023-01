Après les scandales d’Ezra Miller, Warner s’ouvre pour continuer en tant que The Flash

Films

Selon les rapports, les dirigeants de Warner sont ouverts à ce qu’Ezra Miller continue d’être Éclat dans le nouveau film de DC Studios.

© DC StudiosEzra Miller restera comme le flash selon les rapports

malgré le scandales qui ont récemment impliqué Ezra Miller, des problèmes d’alcool au harcèlementles réalisateurs de Warner Bros se sont dits ouverts au fait que la star, protagoniste de projets tels que Nous devons parler de Kevin continuer à donner vie à Éclat dans le film DC Studios. Entre les options de filmer avec une autre personne, d’archiver la bande ou d’attendre que la polémique se calme, il semble que il a été décidé de continuer avec la réalisation du long métrage.

Après la polémique Miller a rendu public ses excuses et a partagé avec ses followers et fans de Éclat et DC qui suivait un traitement pour des problèmes de santé mentaledonc selon Variety, la célébrité de 30 ans du New Jersey, aux États-Unis, Il continuera à donner vie à Scarlet Speedster dans le projet qui sortira en 2023.

« Étant donné que Miller n’a pas eu de problèmes depuis qu’il a commencé un traitement de santé mentale cet été, certains dirigeants souhaitent continuer Miller en tant que speedster qui sauve le monde après la diffusion de The Flash le 16 juin« , dit Variety, un média américain dans lequel Miller s’était également excusé auparavant »tous ceux que j’ai alarmés et agacés par mon comportement passé« .

+ Quels ont été les scandales Ezra Miller ?

Parmi les scandales de Miller, qui s’identifie comme une personne non binaire, qui ont conduit les utilisateurs à vouloir l’annuler, figurent aurait agressé des gens dans un bar hawaïen, mais ce n’est que l’un des plus récents. En 2020, Miller a été distingué pour avoir prétendument frappé un fan dans un combat de rue apparent. En 2022, il aurait craché au visage d’un serveur et agressé un homme.

Toujours à la mi-2022, il a été accusé d’avoir maltraité une ex-compagne présumée, il a été dit qu’Ezra Miller serait entré dans une maison pour voler de l’alcool, en plus d’avoir mis en danger des mineurs, entre autres scandales.Éclat Sa première est prévue pour 2023. Cette bande a été considérée comme l’espoir de donner plus de vie à l’univers DC et d’introduire le concept du multivers avec des personnages comme Batman et Superman, bien qu’après les scandales, seul le temps décidera si cela se produit.

