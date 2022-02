Après les SAG Awards : le film qui pourrait atteindre la gloire aux Oscars 2022

oscars 2022

Le dernier grand événement de récompense de film a peut-être ouvert la voie à laquelle on pourrait remporter les meilleurs lauriers des Oscars.

© GettyAprès les SAG Awards : le film qui pourrait atteindre la gloire aux Oscars 2022.

Il manque de moins en moins pour la 94ème édition du Prix ​​Oscar et certains films commencent à gagner en pertinence au fil des semaines et avec d’autres récompenses, c’est pourquoi ils sont les principaux candidats pour remporter la plus haute distinction. Ce week-end dernier, le Récompenses SAGoù l’Actors Guild of the United States a évoqué les possibilités d’une bande spécifique et certains s’encouragent à affirmer qu’elle fera la fête dans la nuit du 27 mars.

Les rubans à trois niveaux de la catégorie qui clôt traditionnellement la cérémonie sont Dune, Ne lève pas les yeux, King Richard, El Poder del Perro, Belfast, CODA, Conduis ma voiture, Pizza à la réglisse, West Side Story et L’allée des âmes perdues. Début février, tous les nominés aux noms de famille importants ont été annoncés parmi ceux sélectionnés pour le meilleur réalisateur, le meilleur acteur et la meilleure actrice, entre autres catégories.

+ Le film qui peut réussir aux Oscars 2022

La course au jackpot est toujours une incertitude, surtout pour ceux qui jouent à deviner les gagnants de chacune des listes restreintes. Cependant, les récents SAG Awards ont fourni des indices sur ce qui pourrait arriver et à partir de maintenant, les chances augmentent pour CODA ayant triomphé avec le prix le plus important de la nuit : meilleur casting ou castingqui a des acteurs sourds.

Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Durant et Eugenio Derbez Ils sont montés sur scène pour recevoir leur SAG Award et remercier l’Union d’avoir donné de la visibilité au groupe de personnes sourdes, en transmettant un message à travers des pancartes traduites pour les personnes présentes. « Nous sourions d’une oreille à l’autre : performance exceptionnelle d’un acteur dans un film. Ma famille CODA !!! »l’acteur mexicain a écrit sur Twitter, sachant que de cette façon, ils gagnent en pertinence pour le Oscars 2022.

De quoi parle CODA ? Synopsis officiel : « C’est l’histoire d’une jeune femme entendante dans une famille sourde qui doit choisir entre suivre son amour de la musique et compter sur sa famille pour être leur lien avec le monde extérieur ». Le film que vous pouvez voir en ce moment dans Amazon Prime Vidéo reçu d’excellentes critiques et avec une nouvelle reconnaissance dans le Récompenses SAG se positionne comme un candidat ferme aux Oscars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂