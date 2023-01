Après les polémiques : Ezra Miller ne va pas en prison mais doit remplir ces obligations

célébrités

Les derniers temps d’Ezra Miller ont été difficiles car il était dans le collimateur de la justice, mais l’acteur n’ira pas en prison s’il respecte ces obligations.

les derniers temps de ezra millerils étaient assez étranges avec une série d’accusations qui l’ont mis sous les yeux de la justice américaine. En ce sens, l’acteur a été reconnu coupable d’intrusion dans une affaire de vol après avoir accepté un accord de plaidoyer et ainsi évité de passer du temps en prison.

ezra miller est l’un des chiffres Univers étendu DC où il joue Éclair Au moins jusqu’au prochain film de Scarlet Runner. Ces scandales n’ont certainement pas été positifs pour sa carrière. Cependant, le tribunal a abandonné deux accusations de crime à la condition qu’il ne viole pas sa probation pendant un an.

Ezra Miller a été sauvé de la prison

en 2022 ezra miller est entré dans la maison de certains de ses voisins du Vermont et a volé des bouteilles d’alcool, un fait qui a été enregistré sur des caméras de sécurité, c’est pourquoi l’acteur de Bêtes fantastiques Il a été accusé de ce crime qui s’est alors ajouté à d’autres scandales tels que l’accusation d’avoir agressé un couple dans un bar à Hawaï et d’avoir jeté une chaise sur une femme dans ce même État nord-américain.

Comment se passe l’affaire ? ezra miller devant la justice américaine ? L’interprète devra payer une amende de cinq cents dollars en plus de s’engager à respecter sa probation d’un an. Il existe également d’autres exigences telles que ne pas boire de boissons alcoolisées, se soumettre à des tests de dépistage aléatoires et peut-être la plus importante de toutes : commencer un traitement pour améliorer votre santé mentale.

ezra miller aura une année importante sur le plan professionnel car le film Éclair dans lequel il joue et Andy Muschietti dirige sortira le 16 juin 2023. Ce film peut signifier le redémarrage de la Univers étendu DC tel qu’il est connu jusqu’à présent. De plus, des rumeurs disent que le jeune acteur pourrait avoir un avenir dans la marque s’il laisse derrière lui ses scandales. Ça va?

