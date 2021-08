Après les Jeux olympiques de Tokyo, Allyson Felix retrouve sa fille dans une adorable vidéo

Allyson Felix a tellement de choses à célébrer, mais ce sont les retrouvailles avec sa fille qui nous font pleurer.

Le quintuple olympien est rentré chez lui à Los Angeles lundi après un tourbillon de jeux olympiques à Tokyo et sa fille, Camryn, l’attendait.

« Tu m’as manqué », a dit Felix, 35 ans, à Camryn alors qu’elle la soulevait et l’embrassait sur la joue.

Camryn a répondu: « Tu m’as manqué! J’aime tes lunettes », avant de se tourner vers papa, Kenneth Ferguson, et de lui dire qu’elle aimait sa chemise, qui comportait une photo de Felix.

Felix a partagé plus de sa célébration de retour à la maison dans ses histoires Instagram, qui comportaient du temps avec la famille élargie, un repas de son restaurant préféré de LA, Harold & Belle’s, et des cupcakes avec ’11’ sur le dessus.

La famille s’est réunie quelques jours seulement après que Felix est devenu l’athlète le plus décoré de l’athlétisme américain l’histoire avec 11 médailles. À Tokyo, Felix a ajouté à sa collection de médailles, remportant le bronze au 400 mètres individuel et l’or alors qu’elle courait la deuxième étape du relais féminin 4×400 mètres de l’équipe américaine.

Après avoir remporté le relais, sa dernière épreuve olympique, Felix a déclaré à NBC News ce qu’elle espérait que sa fille, qu’elle appelle affectueusement Cammy, avait appris de sa carrière historique.

« Je ne pense pas avoir jamais été la plus rapide, je n’ai jamais eu les records du monde, mais j’ai fait de mon mieux avec ce que j’avais, avec caractère et intégrité », a-t-elle déclaré. mentionné. « Et je pense que c’est tout ce que nous voulons pour les femmes à l’avenir, c’est ce que je veux pour ma fille. »

Felix célèbre avec sa fille Camryn après le neuvième jour des essais de l’équipe olympique américaine d’athlétisme 2020 le 26 juin 2021 à Eugene, Oregon. Steph Chambers / Getty Images

Felix a remercié sa fille de lui avoir donné le courage de s’élever contre son ancien sponsor, Nike, au sujet de la disparité de rémunération pour les athlètes féminines au cours des mois entourant l’accouchement.

« Je ne savais pas ce qui allait en résulter, mais la seule chose qui m’a vraiment donné du courage était d’être la mère d’une petite fille », a déclaré Felix à Savannah Guthrie de 45secondes.fr plus tôt ce mois-ci.

Avant ses débuts olympiques à Tokyo, où la famille et les amis n’étaient pas en mesure de soutenir les athlètes, Felix a écrit une lettre puissante à sa fille en train de regarder à la maison.

« Six médailles d’or et trois d’argent, mais ma plus grande réussite, c’est vous », a-t-elle déclaré. « J’ai eu beaucoup de titres, mais de loin, maman est ma préférée, et ma douce fille, je veux plus de médailles. Je veux profondément que vous me voyiez debout sur ce podium avec de l’or autour du cou et sachiez que maman a travaillé dur pour ça. »