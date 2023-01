Après Les Fabelman, Paul Dano reviendra-t-il dans Batman 2 ?

Oscars 2023

L’acteur Paul Dano pourrait-il revenir dans The Batman ?

©Getty ImagesVoici ce que Paul Dano a dit à propos du retour dans The Batman 2

Après le succès que le film Les Fabelman a eu et où l’acteur a participé Paul Dano, on vous dit si le natif de New York prévoit de revenir pour Batman 2la suite dans laquelle Robert Pattinson devrait revenir en tête.

Rappelons que lors de cette cassette, nous avions Paul Dano dans le rôle d’Enigma ou The Riddler et juste à la fin de la cassette Ils nous ont donné des indices que ce n’était que le début de l’un des méchants les plus célèbres de DC.il est donc possible que l’antagoniste revienne de la main de l’histrion.

+ Paul Dano reviendra-t-il dans Batman 2 ?

Selon les rapports et ce qui a été dit par Toby Emmerich lui-même, président de Warner Bros. Pictures, Batman 2 est en pré-production et bien que la date de sortie soit inconnue, elle devrait être d’ici 2025 avec Pattinson comme protagoniste et Matt Reeves réitère son rôle de réalisateurbien que la série dérivée arrivera avant Le pingouin à HBO Max, qui selon IMDB, sera présenté en première en 2023.

La réalité est qu’on ne sait pas si Paul Dono reviendra pour cette suite en tant que méchantou, bien que l’acteur ait clairement fait savoir qu’il aimerait : « S’ils me veulent, je serai là. Je n’y ai pas vraiment réfléchi (…) peut-être qu’un jour je reviendrai« , a-t-il déclaré dans une interview à Bande dessinée.

Malgré que Paul Dono a déclaré qu’il ne sait pas s’il jouera à nouveau ce personnagevous pourrez profiter de l’une de ses plus récentes menthes à Les Fabelmanle film réalisé par Steven Spielberg et mettant en vedette michelle williams, Paul Dano Oui Seth Rogennominé pour sept Oscars 2023.

