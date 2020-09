Après les émeutes de Connewitz: des policiers ramassent des pavés

Pendant deux nuits consécutives, de violentes émeutes ont éclaté dans la scène de gauche à Leipzig. Des pierres et des bouteilles sont lancées sur les policiers – il y a plusieurs blessés. Tandis que la police récupère ensuite les traces, le maire de Leipzig trouve des mots clairs.

Le maire de Leipzig, Burkhard Jung, a condamné les émeutes après les squats de la ville “dans les termes les plus forts”. Le politicien du SPD a expliqué que le débat sur le logement abordable avait subi un sérieux revers avec les occupations et les affrontements violents. “Vous ne créez pas d’espace de vie en attaquant des policiers et en mettant le feu à des barricades.” L’important débat sur le logement devient maintenant plus difficile, car il faut d’abord regagner la confiance perdue.

Pendant ce temps, après les émeutes de la nuit dernière, la police a commencé à chercher des preuves. Les policiers ramassaient encore des pierres que les manifestants avaient lancées sur des véhicules de police. Les pierres ont été emballées dans des sacs en plastique et emportées pour évaluation. Selon la police, huit policiers ont été légèrement blessés lors de la manifestation. Six véhicules de police ont été endommagés. Aucune autre information n’est encore disponible sur le montant des dégâts.

Une centaine de personnes ont manifesté vendredi soir, certaines violemment, dans le quartier de Leipzig à Connewitz. Selon la police, des personnes masquées ont jeté des pavés et des briques sur un poste de police et les services d’urgence entrants, des poubelles ont été incendiées et des barricades en feu ont été placées sur les rails du tramway. “Des pierres massives ont été jetées sur nos services d’urgence et nos véhicules”, a rapporté la porte-parole de la police Dorothea Benndorf.

Le déclencheur était l’expulsion d’une maison

Vendredi soir déjà, de violents affrontements ont eu lieu lors d’une manifestation à l’est de Leipzig. Dans le quartier de Neustadt-Neuschönefeld, il y avait également eu des émeutes de la scène de gauche. Au cours de la manifestation, qui n’a pas été enregistrée, des policiers ont été bombardés de bouteilles par une foule d’environ 350 personnes. En outre, des pétards ont explosé, des barricades ont été érigées et des conteneurs à déchets incendiés.

Le contexte des émeutes est l’évacuation d’une maison occupée mercredi à l’est de Leipzig. Le déclencheur a été une plainte pénale pour intrusion. La police a ensuite exécuté un mandat de perquisition du tribunal de district de Leipzig. Des manifestations ont alors été lancées sur les réseaux sociaux présents sur les lieux.