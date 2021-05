Après les baskets PS5: Microsoft présente les nouvelles baskets Xbox d’Adidas

ubisoft Assassin’s Creed : Valhalla (PS5) -

C’est le neuvième siècle après J-C. Viking Eivor, qui a été chassé de la Norvège par des guerres sans fin et par une pénurie de matières premières, dirige un clan de Normands sur la mer du Nord glacée vers les riches terres des royaumes éclatés d’Angleterre. Leur mission : mettre en place une nouvelle maison, indépendamment des coûts. Dans Assassin’s Creed® Valhalla, vous jouez comme Eivor, un vilain Viking qui s’est emparé d’histoires de batailles et de gloire. Explorez un monde mystérieux et magnifique ouvert pendant le cruel Moyen-Âge anglais. Affrontez vos ennemis, étendez votre camps et augmentez votre pouvoir politique pour gagner une place entre les dieux de Walhalla. Les guerres seront brutales. Les royaumes tomberont. L’époque des Vikings est arrivée.