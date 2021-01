Après les abeilles, Bentley veut aider les oiseaux et les chauves-souris

Après avoir installé à son siège à Crewe, deux ruches, hébergeant 120000 abeilles et ayant déjà annoncé qu’elle deviendrait une marque exclusivement électrique à partir de 2030, Bentley a maintenant dévoilé un autre plan pour aider la nature.

Afin d’augmenter la biodiversité autour de son usine de Crewe, Bentley installera une série de boîtes dans ses installations afin qu’elles hébergent deux espèces endémiques de cette région: la chauve-souris naine et un petit oiseau appelé mésange bleue.

Par ces mesures, la marque britannique espère réduire l’impact de ses installations sur la faune environnante et, en quelque sorte, compenser un peu les effets néfastes que l’activité humaine provoque avec les différentes espèces qui cohabitent avec nous.

De plus, Bentley avait déjà installé 30000 panneaux solaires à son siège social, a plusieurs jardins dans cet espace et cherche maintenant, selon Andrew Robertson, responsable de la planification des usines Bentley, à s’assurer que l’usine de Crewe est capable de collecter et stocker l’eau de pluie pour devenir neutre dans la consommation d’eau.