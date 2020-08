Après l’épidémie de Corona à bord: Hurtigruten arrête toutes les croisières d’expédition

36 membres d’équipage et plusieurs passagers sont infectés sur un bateau de croisière Hurtigruten. La compagnie maritime admet les erreurs et arrête les voyages – mais uniquement avec leurs navires d’expédition. En attendant, il y a de mauvaises nouvelles pour Aida et ses mini croisières.

Après l’épidémie de coronavirus sur leur bateau de croisière “Roald Amundsen”, la compagnie maritime norvégienne Hurtigruten ne propose pour l’instant aucun voyage avec ses trois navires d’expédition. Tant en Norvège qu’en dehors des eaux norvégiennes, toutes les croisières avec le «Roald Amundsen» ainsi que les navires «Fridtjof Nansen» et «Spitsbergen» seront arrêtées jusqu’à nouvel ordre. Auparavant, 36 membres de l’équipage ainsi que plusieurs passagers avaient été testés positifs pour le virus corona.

Hurtigruten travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires de FHI, la municipalité de Tromsø et d’autres pour gérer la situation au mieux, a expliqué le PDG Daniel Skjeldam. Selon les évaluations initiales, il y avait des lacunes dans l’approche interne qui sont actuellement analysées. “C’est une situation grave pour toutes les personnes impliquées. Nous n’étions pas assez bons et avons commis des erreurs”, a déclaré Skjeldam.

Pas de permis de l’Italie

Depuis que le premier cas Corona a été connu des membres de l’équipage vendredi dernier, le «Roald Amundsen» est ancré sur un quai de Tromsø. Les autres navires d’expédition seront également amarrés lorsqu’ils auront terminé leurs croisières actuelles dans les prochains jours. Les navires Hurtigruten sur la ligne de courrier entre Bergen et Kirkenes, en revanche, continuent à opérer. Le «Roald Amundsen», qui est entré en service en 2019, est le premier navire de croisière au monde à propulsion hybride. Le «Fridtjof Nansen» lancé cette année est son jumeau.

Pendant ce temps, le redémarrage prévu des mini-croisières Aida a éclaté à partir de ce mercredi. Comme l’a annoncé la société mère d’Aida, Carnival, l’Italie n’a pas approuvé les courts trajets des deux navires Aida Perla et Aida Mar depuis Hambourg et Warnemünde. La compagnie de croisière suppose que l’approbation en attente sera délivrée rapidement. L’entreprise avait fait des préparatifs intensifs pour la reprise de la saison. Des concepts de sécurité et des normes d’hygiène complets ont été développés pour protéger les voyageurs à bord d’une infection corona.