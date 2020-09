Après l’électrique, découvrez la combustion Opel Mokka et la GS Line

Capable de parcourir jusqu’à 322 km d’autonomie avec une seule charge de batterie de 50 kWh, le Mokka-e était peut-être le meilleur moyen de présenter le réinventé Opel Mokka, qui dans cette deuxième génération perd le X, lance le prochain langage de conception d’Opel, et est plus compact à l’extérieur, mais plus timide à l’intérieur.

Il est temps de connaître les autres Mokka, ceux qui seront propulsés par des moteurs à combustion et aussi de connaître la Mokka GS Line, la gamme d’équipement la plus sportive.

Comme on pouvait s’y attendre, en utilisant l’Opel Mokka à CMP, la plate-forme multi-énergies du Groupe PSA (à laquelle appartient Opel), la même que la Peugeot 2008, on s’attendrait à ce qu’elle «hérite» également de la même mécanique thermique.

Moteurs à combustion

Ainsi, la gamme Mokka à moteurs à combustion est divisée en deux unités, l’une essence et l’autre diesel.

Avec l’essence, nous avons la capacité tri-cylindrique de 1,2 l, turbo, avec deux niveaux de puissance, 100 ch et 130 ch. Le carburant diesel a une capacité tétra-cylindrique de 1,5 l, avec 110 ch. Tous sont disponibles avec des boîtes de vitesses manuelles à six rapports, mais la boîte automatique à huit rapports (EAT8) est réservée uniquement au 1.2 Turbo de 130 ch.

L’Opel Mokka 1.2 Turbo le plus puissant de 130 ch, équipé d’une boîte manuelle, permet déjà des performances intéressantes, comme le démontrent les 9.2 du 0 à 100 km / h, pouvant atteindre une vitesse de pointe de 202 km / h. Le 1.2 Turbo de 100 ch, nécessite 11s pour la même mesure, tandis que la vitesse maximale chute à 182 km / h.

Récapitulatif des moteurs disponibles:

Moteurs 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.5 Diesel Puissance 100 ch à 5000 tr / min 130 ch à 5500 tr / min 130 ch à 5500 tr / min 110 ch à 3500 tr / min Binaire 205 Nm à 1750 tr / min 230 Nm à 1750 tr / min 230 Nm à 1750 tr / min 250 Nm à 1750 tr / min Diffusion 6 vitesses. 6 vitesses. Soi. 8 vitesses 6 vitesses.

Ligne Opel Mokka GS

Parallèlement à l’annonce de la nouvelle Opel Mokka avec moteurs thermiques, la version Ligne GS, la gamme d’équipements plus sportifs.

Comme le montrent les images, l’Opel Mokka GS Line se distingue par une frise rouge qui accompagne la ligne de toit, une carrosserie bicolore – toit et capot noirs – et également dans des finitions noires ou noires brillantes, nous avons des jantes en alliage léger, la façade Vizor et les éléments décoratifs et emblèmes extérieurs (plus chromés). À l’intérieur, on met en évidence le tissu spécifique des sièges avant et des inserts en rouge sur le tableau de bord.

Comme nous l’avons vu dans le Mokka-e, le Mokka à combustion peut également être équipé d’équipements technologiques tels que le Advanced Speed ​​Programmer, le Active Positioning System in the Lane, ou encore les phares à LED IntelliLux. En standard, toutes les nouvelles Opel Mokka sont équipées d’optiques LED, à l’avant et à l’arrière, d’un frein de stationnement électrique et de la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Les commandes de la nouvelle Opel Mokka ouvriront à la fin de cet été, les premières unités devant arriver au France début 2021. Il n’y a toujours pas de prix annoncés pour le marché portugais.

