Après l’effondrement de l’observatoire d’Arecibo, la Chine autorise les scientifiques internationaux à utiliser son télescope spatial

Niché dans les montagnes du sud-ouest de la Chine, le plus grand radiotélescope du monde signale les ambitions de Pékin en tant que centre mondial de recherche scientifique. Le télescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres (FAST) – le seul instrument important de ce type après l’effondrement d’un autre télescope à Porto Rico ce mois-ci – est sur le point d’ouvrir ses portes aux astronomes étrangers, dans l’espoir d’attirer le sommet du monde talent scientifique. Le deuxième plus grand radiotélescope du monde, à l’observatoire d’Arecibo à Porto Rico, a été détruit lorsque sa plate-forme de récepteur suspendue de 900 tonnes s’est détachée et a plongé à 140 mètres (450 pieds) sur l’antenne radio ci-dessous.

Wang Qiming, inspecteur en chef du centre d’opérations et de développement de FAST, a déclaré AFP lors d’une rare visite de la presse étrangère la semaine dernière, il avait visité Arecibo.

« Nous nous sommes beaucoup inspirés de sa structure, que nous avons progressivement améliorée pour construire notre télescope. »

L’installation chinoise de Pingtang, dans la province du Guizhou, est jusqu’à trois fois plus sensible que celle qui appartient aux États-Unis et est entourée d’une zone de «silence radio» de cinq kilomètres (trois milles) où les téléphones portables et les ordinateurs ne sont pas autorisés.

Les travaux sur le FAST ont commencé en 2011 et il a commencé à fonctionner pleinement en janvier de cette année, travaillant principalement à capturer les signaux radio émis par les corps célestes, en particulier les pulsars – étoiles mortes en rotation rapide.

L’antenne satellite géante de 500 mètres est de loin la plus grande du monde – couvrant la superficie de 30 terrains de football – et a coûté 1,1 milliard de yuans (175 millions de dollars) à construire, ainsi que le déplacement de milliers de villageois pour y faire de la place.

La Chine a rapidement renforcé ses références scientifiques pour devenir moins dépendante de la technologie étrangère.

Le pays le plus peuplé du monde n’a jusqu’à présent remporté qu’un seul prix Nobel scientifique – décerné en 2015 au chimiste Tu Youyou.

Mais au cours des deux dernières décennies, la Chine a construit le plus grand réseau de trains à grande vitesse au monde, finalisé son système de géolocalisation Beidou – un concurrent du GPS américain – et est maintenant en train de ramener des échantillons lunaires sur Terre.

La Chine investit des milliards dans son programme spatial géré par l’armée et a publié un plan pour devenir d’ici 2035 un leader mondial de l’intelligence artificielle, de l’espace, de l’énergie propre et de la robotique.

Les données collectées par FAST devraient permettre une meilleure compréhension des origines de l’univers – et aider à la recherche d’une vie extraterrestre.

Chasse aux talents

Plus près de chez nous, la Chine a déclaré qu’elle accepterait les demandes en 2021 de scientifiques étrangers souhaitant effectuer des mesures.

«Notre comité scientifique vise à rendre FAST de plus en plus ouvert à la communauté internationale», a déclaré Wang.

Sun Jinghai, directeur de l’ingénierie sur le site, a prédit qu’il y aurait beaucoup de reprise.

John Dickey, professeur de physique à l’Université de Tasmanie en Australie, a déclaré que les résultats étaient jusqu’ici impressionnants.

« La Chine est certainement un centre mondial de recherche scientifique, au même niveau que l’Amérique du Nord ou l’Europe occidentale », a-t-il déclaré.

« La communauté des chercheurs est aussi avancée, aussi créative et aussi bien organisée que dans n’importe quel pays avancé du monde. »

Les progrès de l’innovation scientifique ont été rapides, a déclaré Denis Simon, un expert de la politique scientifique chinoise, ajoutant que « la Chine était considérée comme un retardataire de l’innovation » il y a quelques années seulement.

« De plus en plus de discrétion et de liberté intellectuelle ont été accordées à la communauté scientifique et technique pour explorer de nouvelles idées et prendre des risques plus importants dans l’environnement de la recherche », a-t-il déclaré.

« La culture d’aversion au risque qui était autrefois prédominante a cédé la place à une culture plus entrepreneuriale. »

Cela a inclus des réformes de l’éducation pour les nouvelles générations de scientifiques et d’ingénieurs, a-t-il déclaré.

Un signe du changement de mentalité de la Chine est que depuis 2018, des scientifiques étrangers ont pu mener des projets financés par l’État.

« À bien des égards, la compétition entre la Chine et les États-Unis est une course aux talents – et cette course promet de prendre de l’ampleur alors que la compétition entre les deux pays s’intensifie », a-t-il ajouté.

