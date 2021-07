Après l’E3 2021 No Show, Sony semble également sauter la Gamescom

Ce n’est plus vraiment une surprise, mais Sony va apparemment sauter Gamescom 2021 le mois prochain, car l’organisation conserve son rituel silencieux. En dehors de quelques apparitions en camée lors du discours d’ouverture de Geoff Keighley Fête des jeux d’été, l’entreprise a complètement évité la version numérique de E3 2021 – et il ne semble pas qu’il participera non plus à son homologue allemand.

La Gamescom de cette année sera une affaire numérique, mais l’organisateur affirme qu’un groupe de partenaires se sont inscrits, notamment Nintendo, Xbox, Electronic Arts, SEGA et Ubisoft – tous les grands, donc, à part Sony Interactive. Divertissement. Nous avons lu la liste trois fois et avons même essayé CTRL + F juste pour être certains – non, pas là.

Pour être juste, le communiqué de presse est rédigé de telle manière que d’autres pourraient être ajoutés à une date ultérieure, mais ne retenez pas votre souffle. Comme l’année dernière, Keighley organisera un événement en direct nommé Opening Night Live, auquel de nombreux partenaires susmentionnés devraient participer. Sony, vraisemblablement, est trop occupé à se laver les cheveux.

Le salon débutera du 25 au 27 août.