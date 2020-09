Après le vote par correspondance au bureau de vote: Twitter met en garde contre un nouveau tweet de Trump

Donald Trump appelle ses partisans à vérifier dans les bureaux de vote que leurs votes par correspondance ont bien été comptés. Si nécessaire, ils devraient y voter à nouveau. Cela pourrait alors être illégal, ajoute Twitter.

Twitter a mis un avertissement sur un message du président américain Donald Trump, qui pourrait être compris comme un encouragement à voter deux fois lors des élections de novembre. Le tweet a violé les directives visant à maintenir l’intégrité de l’élection, a déclaré la société. “Notre objectif est d’empêcher les gens de partager des conseils de vote double qui pourraient être illégaux”, a-t-il déclaré.

Le tweet en trois parties ne peut être distribué que dans une mesure limitée. Le texte complet ne peut être vu qu’après avoir cliqué sur l’avertissement. Il est dans l’intérêt public que le tweet soit toujours accessible, dit-il.

Il y a à peine dix jours, Twitter a reçu un tweet de Trump sur des allégations de fraude électorale imminente avec un avertissement. Dans ses tweets de jeudi, le président a encouragé les électeurs par correspondance à se réunir au bureau de vote le jour du vote de toute façon pour s’assurer que leurs propres votes étaient correctement comptés. En cas de problème, les citoyens devraient alors voter à nouveau sur place pour qu’aucun vote ne soit perdu, écrit-il.

Les autorités électorales de plusieurs États ont alors averti les citoyens de ne pas obéir à l’appel de Trump. Cela entraînerait des lignes plus longues et un risque accru de propagation du coronavirus. Trump critique à plusieurs reprises le vote par correspondance sans donner de raisons comme étant particulièrement sujet à la fraude. Mercredi, il a explicitement encouragé les citoyens dans une interview télévisée à voter deux fois afin de tester la résilience du système électoral. Cependant, cela est illégal et peut être puni d’amendes et d’emprisonnement.

Facebook a déclaré en réponse à l’interview de Trump qu’il violait “les directives qui interdisent la fraude électorale et nous les supprimerons à moins qu’il ne soit diffusé pour corriger les déclarations”.