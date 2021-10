Après le succès de Bridgerton : voici les nouveautés du créateur de Grey’s Anatomy sur Netflix

En 2017, on savait que Shonda rime et sa société de production Shondaland ont signé un accord avec le service de streaming Netflix produire et développer de nouveaux contenus. Bridgerton C’était le premier grand projet à arriver sur la plate-forme et maintenant il se prépare pour sa deuxième version, qui vient de révéler son premier look avec quelques photos. Découvrez-les ici !

Le créateur d’un autre hit comme L’anatomie de Grey a lancé fin 2020 la série d’époque basée sur les romans de genre historiques de l’auteur Julia Quinn. Le résultat a été vraiment positif, puisque En quelques semaines, elle est devenue la production la plus regardée de l’histoire avec 82 millions de vues, bien qu’il ait été récemment dépassé par Le jeu du calmar.

+ Nouveau de Shonda Rhimes sur Netflix

La prochaine étape de Rhimes sur la plate-forme sera avec Inventer Anna, une émission inspirée de l’article du New York Magazine « Comment Anna Delvey a trompé les fêtards de New York »par Jessica Pressler. Selon les mots de Shonda, lorsqu’elle a lu la note pour la première fois, elle était intéressée à embaucher l’auteur pour devenir scénariste pour la série. Ce sont les photos publiées aujourd’hui!

De quoi s’agit-il Inventer Anna? Cela dit son synopsis officiel: « Dans Inventer Anna, un journaliste qui a beaucoup à prouver enquête sur le cas d’Anna Delvey, la légendaire héritière allemande et star d’Instagram qui a volé le cœur de l’élite sociale de New York… et aussi leur argent. Mais Anna Delvey est-elle la plus grande arnaqueuse en ville ou tout simplement le nouveau visage du rêve américain ? Une étrange relation amour/haine se dessine entre Anna et la journaliste alors qu’Anna attend son procès et que la journaliste se bat contre le temps pour répondre à la grande question qui plane sur New York : Qui est Anna Delvey ? « .

Pour le moment, on ne sait pas quand Inventing Anna sortira, mais on sait que ce sera dans le courant de 2022 et mettra en vedette Julia Garner, Anna Chlumsky, Jennifer Esposito, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Anders Holm et Laverne Cox. Shonda Rhimes et Betsy Beers serviront de producteurs exécutifs au nom de Shondaland et l’auteur de l’article Jessica Pressler est répertorié comme producteur.

