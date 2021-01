Après le premier test, la NASA envisage de relancer sa fusée lunaire

20 janv.2021 09:35:37 IST

La NASA envisage un deuxième tir de ses moteurs de fusée lunaire après un test critique échoué au cours du week-end, une décision qui pourrait repousser le premier vol du programme d’atterrissage lunaire Artemis l’année prochaine. L’agence spatiale avait pour objectif de lancer son nouveau système de lancement spatial, ou SLS, une fusée et une capsule Orion vide d’ici la fin de cette année, la capsule volant vers la lune et revenant en prélude aux missions de l’équipage. Mais cette date pourrait être menacée suite au test avorté de samedi.

«Nous avons une chance de le piloter cette année, mais nous devons franchir cette prochaine étape», a déclaré Kathy Lueders, chef du bureau des vols habités de la NASA.

Les quatre moteurs ont tiré pendant à peine une minute, au lieu des huit minutes prévues, sur le banc d’essai du Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi. La répétition du compte à rebours pour la scène principale de 65 mètres – faite par Boeing – comprenait les réservoirs d’hydrogène liquide et d’oxygène, ainsi que tous les ordinateurs et l’électronique nécessaires.

Mardi, la NASA a attribué l’arrêt automatique aux limites de test strictes destinées à protéger l’étage central afin qu’il puisse être utilisé sur le premier vol Artemis. Le système hydraulique d’un moteur a dépassé les paramètres de sécurité, ont déclaré des responsables, et les ordinateurs de vol ont tout arrêté 67 secondes après le démarrage.

La NASA a déclaré qu’elle pouvait ajuster les limites de test si un deuxième test était jugé nécessaire, pour éviter un autre arrêt prématuré. Les ingénieurs continueront d’analyser les données, alors que les gestionnaires débattent des avantages et des inconvénients de procéder à un deuxième essai de tir sur Stennis ou d’expédier la fusée directement au Kennedy Space Center de Floride pour les préparatifs de lancement. Certains de ces travaux de Kennedy pourraient être rationalisés, a déclaré Lueders.

Cette étape centrale ne peut être chargée avec du carburant super froid pas plus de neuf fois, a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine aux journalistes mardi soir. Un deuxième test de tir complet réduirait le nombre restant de pleins.

Le programme Artemis s’emploie à remettre les astronautes sur la Lune d’ici 2024, date limite fixée par l’administration Trump. On ne sait pas comment la nouvelle Maison Blanche abordera ce calendrier.

Dans son rapport annuel de mardi, le groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale a exhorté la NASA à élaborer un calendrier réaliste pour son programme lunaire Artemis et a remis en question la date 2024 du retour des astronautes sur la surface lunaire.

À la veille de son départ de la NASA, Bridenstine, un ancien membre du Congrès républicain de l’Oklahoma, a souligné que des programmes clés comme Artemis doivent englober plusieurs administrations, des décennies et même des générations. Il est crucial, a-t-il déclaré, que «nous avons l’adhésion et le soutien de toute l’Amérique et des membres du Congrès des deux côtés de l’allée.

.

