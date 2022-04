Après le pliage des téléphones et des lunettes intelligentes, une nouvelle méga-tendance : les lentilles de contact intelligentes

in

Partager

Selon le rapport des analystes de GlobalMarketVision Samsung, Google et Sony travaillent déjà sur leurs propres lentilles de contact intelligentes.

La technologie progresse à pas de géant et en quelques années seulement, nous avons vu, par exemple, à quel point les smartphones ont évolué pour devenir de véritables ordinateurs de poche ou comment la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont là pour rester.

Mais les grands fabricants de terminaux mobiles continuent d’explorer de nouvelles innovations technologiques qui leur permettent de commercialiser des appareils révolutionnaires et donc, après avoir plié mobiles et lunettes connectées, tout semble indiquer que la prochaine méga-tendance du marché sera une nouvelle lentille de contact portable, en particulier intelligente.

Le prochain wearable à arriver sur le marché sera les lentilles de contact intelligentes

Le média Political Beef s’est fait l’écho d’un rapport publié par les analystes de GlobalMarketVision qui révèle qu’il est prévu que le marché des lentilles de contact intelligentes explose très bientôt.

En fait, ce même rapport indique que certains fabricants de smartphones comme Samsung, Sony ou Google expérimentent déjà cette technologie émergente. De ces trois, celle qui est la plus avancée est la société coréenne et, tout comme cela s’est produit avec les terminaux pliants, on s’attend à ce qu’elle soit l’une des premières entreprises à commercialiser ses propres lentilles de contact intelligentes.

Bien que cela puisse paraître incroyable, ce n’est pas la première fois que nous recevons des informations sur la possible participation de Samsung à la fabrication de lentilles de contact intelligentes, puisque la société coréenne déposé un brevet pour des lentilles de contact intelligentes en 2016.

En ce sens, nous devons souligner que Samsung étudie diverses technologies liées à l’optique depuis une demi-décenniesûrement le premier à commercialiser des appareils tels que les lentilles de contact intelligentes.

Le projet secret de Google pour 2022 : encore des lunettes connectées ?

Nous ne savons toujours pas quand les premières lentilles de contact intelligentes seront fabriquées, si elles seront jamais fabriquées ou si elles seront un jour commercialisées, mais ce qui semble assez clair, c’est que si cela se produit, Samsung devancera une fois de plus ses concurrents et , très probablement, , dominera le marché des lentilles de contact intelligentes comme il le fait déjà avec les mobiles pliants.

Rubriques connexes: Technologie

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂