Après le Motorola Capri vient le Motorola Ibiza, un nouvel appareil mystérieux

Les noms de code méditerranéens de la nouvelle famille de mobiles Motorola continuent … Qu’y a-t-il de si spécial à propos du nouveau Moto Ibiza?

Motorola continue de jouer avec les noms de code de ses prochains smartphones, et c’est qu’après avoir rencontré le Motorola Nio et le Motorola Capri, en plus de son modèle promis avec Snapdragon 888, la firme américaine classique, désormais détenue par Lenovo, revient lancer le Méditerranée pour sidelong nous montrer un Motorola Ibiza qui concurrencerait dans le milieu de gamme.

En fait, le smartphone que les collègues de GizmoChina nous ont montré il y a à peine quelques heures est accompagné de la possibilité de tout nouveau chipsets de la série Qualcomm Snapdragon 4, du matériel encore inédit et qui confirmerait l’étroite collaboration que Motorola et le fabricant de puces de San Diego entretiennent depuis un certain temps.

Nouveau Motorola Ibiza nous avons la première image divulguée ainsi que quelques détails clés sur votre Fiche technique, qui parlerait de Le premier mobile 5G abordable de Motorola Selon des sources qui confirment même le code modèle du terminal: Motorola XT-2137.

Tout ce que nous savons sur le nouveau Motorola Ibiza

Comme nous l’avons commenté, la première chose qui est apparue à propos de ce nouveau terminal Motorola est que aura le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon SM4350 5G, nom de code «Holi», lançant ce que pourrait être la nouvelle génération de Qualcomm Series 4 avec Connectivité 5G et des prix plus abordables.

En termes de design, comme vous l’avez vu, ce serait un mobile plus traditionnel comprenant une entailler avant en forme de goutte d’eau, où la caméra Samsung S5K3I6 de 13 mégapixels serait installée pour capturer selfies au-dessus du panneau, un écran de technologie inconnue mais avec Résolution HD + et taux de rafraîchissement de 90 Hz pour la meilleure expérience avec le logiciel.

La configuration de la mémoire serait 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, où Android 11 serait installé, vivant grâce à un grande batterie de 5000 mAh qui, nous supposons, comprendra une charge rapide d’une sorte.

La chambre principale serait triple, avec un Capteur Samsung S5KGM1ST de 48 mégapixels, un autre objectif macro Samsung S5K5E9 5 mégapixels et un dernier capteur profondeur qui mesurera la profondeur d’origine OmniVision (OV02B1B) avec seulement 2 mégapixels.

Pour l’instant, on ne connaît pas le nom commercial de ce Motorola Ibiza, qui devrait être l’un des mobiles 5G les moins chers du marché lors de son introduction tout au long de ce premier trimestre 2021 … Motorola devra être suivi, car il semble en avoir beaucoup dans le four!

